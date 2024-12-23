الاحتلال يستولي على حفار في مسافر يطا جنوب الخليل

MENAFN - Palestine News ) الخليل / PNN - استولت قوات الاحتلال، اليوم الاثنين، على "حفار" خلال عمله في منطقة الجوايا بمسافر يطا جنوب الخليل.

وأكد الناشط أسامة مخامرة، أن قوات الاحتلال استولت على "حفار" تعود ملكيته للمواطن روضي الجبارين بدعوى العمل في المنطقة "ج" الواقعة في وادي الجوايا بمسافر يطا.

وأضاف الناشط مخامرة أن قوات الاحتلال والمستعمرين كثفوا من اعتداءاتهم على المواطنين وممتلكاتهم بمسافر يطا، بهدف التوسع الاستعماري.