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من جديد .. مجاهدو القسام يجهزون على قوة صهيونية طعناً بالسكاكين

12/23/2024 7:13:01 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أفادت كتائب القسام الذراع العسكري لحركة المقاومة الإسلامية حماس بتمكن عدد من مجاهديها من تنفيذ عملة أمنية معقدة في مشروع بيت لاهيا شمال قطاع غزة .
ومن خلال ما نشرته الكتائب فإن مجاهديها تمكنوا من طعن وقتل 3 جنود صهاينة كانوا في مهمة حماية مبنى تحصنت به قوة صهيونية ومن ثم اقتحموا المنزل وأجهزوا على كافة أفراد القوة الصهيونية من مسافة الصفر واغتنموا أسلحتهم وأخرجوا عدداً من الفلسطينيين الذين احتجزهم الاحتلال داخل المنزل في مشروع بيت لاهيا شمال القطاع .
هذا وتشهد الأيام الأخيرة كثافة في العمليات الأمنية المعقدة ، والتي ما ينتج عنها دائماً تسلل المجاهدين بالسكاكين لقتل جنود الاحتلال في قطاع غزة .








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