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علاج نهائي للسرطان.. طبيب يوضح

12/23/2024 7:13:00 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- السرطان من الأمراض التي تتطلب العلاج السريع للحد من الانتشار في باقي الخلايا، وكذلك تناول الأدوية الزائد عند الحد الطبيعي الذي يمكن أن يتسبب في مخاطر طبية شديدة.


ونستعرض أبرز مخاطر تناول الفيتامينات والمعادن فترة طويلة.


في هذا الصدد قال الدكتور أحمد حجازي، أستاذ المناعة عبر إحدى البرامج التلفزيونية، إن المناعة جيش الدفاع الخاص بالجسم لصد أي جسم غريب، حيث تتضح وظيفة الجهاز المناعي في التفرقة بين خلايا الجسم الطبيعية والأجسام الغريبة مثل الفيروسات والبكتيريا والفطريات والبروتينات والخلايا السرطانية، بالإضافة إلى مراقبة الجسم بشكل كبير.


وأوضح حجازي، أن الجهاز المناعي منتشر في جميع أنحاء الجسم بطريقة استراتيجية لحماية الجسم بشكل كبير، وبالتالي عند تعرض الجسم لأي عدوى يتم التعرف عليه ومقاومته قدر الإمكان، خاصة بأن كل فيروس يدخل إلى مكان محدد لإصابة عضو معين بالجسم.


وأشار الدكتور أشرف عمر، أستاذ أمراض الباطنة والكبد أن نظام الجسم وحدة واحدة وبالتالي يتأثر ببعضه البعض بشكل كبير، مضيفًا أن الجهاز المناعي جهاز عبقري فهو يستطيع أن يتغلب على جميع الأشياء حتى الأمراض.


أكد عمر أنه قريبًا سوف يتم الإعلان عن دواء لعلاج جميع الأورام عن طريق العلاج المناعي، مضيفًا أن الجهاز الهضمي له قدرة هائلة على تقوية الجهاز المناعة أو هدمه نتيجة الفيتامينات والمعادن التي يحصل عليها الجسم من تناول الطعام بجانب نمط الحياة الصحي.


أكد أستاذ أمراض الباطنة والكبد أن تناول الفيتامينات بشكل مستمر لفترة طويلة من أكثر العادات الخاطئة التي يمكن اتباعها لأنه يعتبر أحد الأدوية التي يجب أن يتناولها تحت إشراف الطبيب المختص وقد يتسبب في بعض الآثار الجانبية.


أضاف عمر أن تناول الفيتامينات يتم لفترة محددة على سبيل المثال كثرة تناول فيتامين ب يعطي نتائج عكسية تمامًا بما في ذلك آلام الأعصاب، خمول الجسم، الشعور بالإرهاق.

الكونسلتو

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