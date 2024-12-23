مطالبة بالعودة للتوقيت الشتوي في الاردن
التاريخ
12/23/2024 7:13:00 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
وقع نواب اليوم الاثنين، مذكرة تطالب الحكومة بالعودة إلى التوقيت الشتوي، بعد أن قررت اعتماد التوقيت الصيفي طوال العام.
وجاء في المذكرة التي تبنتها النائب بيان فخري المحسيري، أن هذه العودة ضرورية نظرا للصعوبات التي يواجهها المواطنون والطلبة في المدارس والجامعات ما يضطرهم للخروج من منازلهم قبل الفجر وقبل شروق الشمس.
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