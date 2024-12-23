عمالة الأطفال في بنغلاديش... محاولة لمكافحة الفقر عبر التعليم

(MENAFN
- Swissinfo)
أصبح التقدم الكبير الذي حققته بنغلاديش في مجال مكافحة عمالة الأطفال، عرضة للخطر. تقرير يرصد الوضع من مصنع
للأسماك في نزيرارتيك، حيث يعمل العديد من الأطفال.
تم نشر هذا المحتوى على
23 ديسمبر 2024 - 09:00
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ما هو الوضع في سويسرا؟ إلى أين تتجه الأمور فيها؟ أسلط الضوء على آخر التطورات في البلاد.
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