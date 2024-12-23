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عمالة الأطفال في بنغلاديش... محاولة لمكافحة الفقر عبر التعليم

12/23/2024 6:11:06 AM
(MENAFN- Swissinfo) أصبح التقدم الكبير الذي حققته بنغلاديش في مجال مكافحة عمالة الأطفال، عرضة للخطر. تقرير يرصد الوضع من مصنع للأسماك في نزيرارتيك، حيث يعمل العديد من الأطفال.

تم نشر هذا المحتوى على 23 ديسمبر 2024 - 09:00 8دقائق

ما هو الوضع في سويسرا؟ إلى أين تتجه الأمور فيها؟ أسلط الضوء على آخر التطورات في البلاد.

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