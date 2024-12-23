5 طرق لحماية أجسامنا من غزو البلاستيك

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- يعرف معظم الناس الآن أن المواد البلاستيكية الدقيقة تتراكم في بيئتنا وداخل أجسامنا. ومع ذلك، وفقاً للدكتور ليوناردي ترانساندي، مدير طب الأطفال البيئي في نيويورك، هناك طرق للحد من تدفق البلاستيك إلى أجسامنا، تبدأ بتجنب الأطعمة المعلبة.ووفق "ستادي فايندز"، البلاستيك موجود في كل مكان. إنه في عبوات طعامنا، ومنازلنا، وملابسنا. ولا يمكنك تجنبه تماماً، فالكثير منه يخدم أغراضاً مهمة في كل شيء من أجهزة الكمبيوتر إلى السيارات، وهو أيضاً يغمر بيئتنا ويؤثر على صحة البشر.



وتتساقط قطع صغيرة من البلاستيك، تسمى المواد البلاستيكية الدقيقة أو النانوية، من المنتجات الأكبر حجماً. غزت هذه الجزيئات الأدمغة البشرية والغدد، وأنظمة القلب والأوعية الدموية، وأعضاء أخرى بالجسم.



ويحذر ترانساندي من أننا نأكل الكثير من البلاستيك، ونستنشقه أيضاً على شكل غبار. حتى إنه موجود في مستحضرات التجميل التي تمتصها البشرة.



ويتعلق هذا التلوث أيضاً بما يوجد في البلاستيك، المواد الكيميائية المسببة للالتهابات والتهيج.

وهذه المواد الكيميائية المضافة تثير القلق بشكل خاص بسبب تأثيراتها على الغدد الصماء والهرمونات التي تفرزها.



ويتحكم جهاز الغدد الصماء في العديد من وظائف أجسامنا، مثل التمثيل الغذائي والتكاثر.



طرق الحد من البلاستيك

الأطعمة المعلبة

في حين أن مادة بيسفينول أ (BPA) - وهي مادة كيميائية كانت تستخدم عادة في تبطين العديد من علب الأطعمة والمشروبات المعدنية والأغطية - لم تعد موجودة في عبوات معظم المنتجات (التونة المعلبة والصودا والطماطم)، إلا أن بيانات الصناعة تظهر أنها لا تزال تستخدم بنسبة 5% من الوقت، وربما أكثر.

كما أنه من غير الواضح ما إذا كانت المادة البديلة أكثر أماناً. فأحد البدائل الشائعة، بيسفينول س، سام مثل BPA.



تشوّه الحاويات البلاستيكية

تشير علامة "آمنة للاستخدام في الميكروويف وغسالة الأطباق" الموجودة على بعض المواد البلاستيكية فقط إلى تشوه الحاوية البلاستيكية. ومع ذلك، إذا قمت بفحص الحاوية بالمجهر، يمكنك رؤية الضرر. يتم التخلص من أجزاء من المواد الكيميائية المضافة أو البلاستيك وامتصاصها في الطعام، والذي تتناوله بعد ذلك.

إذا كان البلاستيك محفوراً، مثل لوح التقطيع البلاستيكي المستخدم كثيراً، فيجب التخلص منه. يزيد الحفر من تسرب المواد الكيميائية إلى طعامك.

البلاستيك المختوم بالأرقام 3 و6 و7

تحقق من أرقام إعادة التدوير الموجودة على الحاويات لتحديد نوع البلاستيك الذي تتعامل معه.

تحتوي البلاستيكيات ذات الرقم 3 على كلوريد البولي فينيل الذي يضاف إليه عادةً الفثالات. ويشير الرقم 6 إلى البولسترين، والذي يحتوي على عنصر مسرطن.

ويعني الرقم 7 احتواءه على مواد "أخرى" ليست معروفة للمستهلك.



اختر أواني طهي آمنة

الطلاءات المقاومة للالتصاق هي بلاستيك يحتوي على مادة PFAS الكيميائية. بدلاً من ذلك، استخدم أواني الفولاذ أو الحديد الزهر.



قلل من الغبار

جزيئات الغبار هي حاملات للمواد الكيميائية السامة، لذلك قم بالتنظيف بالمكنسة الكهربائية بانتظام باستخدام مرشح HEPA. كما تساعد تنقية الغبار على التخلص من هذه المواد في الهواء.

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