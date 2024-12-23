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تنويه حول دوام المؤسسة الاستهلاكية المدنية

12/23/2024 6:10:17 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أعلنت المؤسسة الاستهلاكية المدنية، استمرار الدوام ليوم الأربعاء الذي يصادف عيد الميلاد المجيد، ويوم الجمعة المقبلة، في كل الأسواق من الساعة 9 صباحاً وحتى الساعة 4 عصراً.


وقال مدير عام المؤسسة سلمان القضاة في بيان اليوم الاثنين، إن استمرار الدوام يهدف لإفساح المجال أمام المواطنين لشراء احتياجاتهم ومستلزماتهم من أسواق المؤسسة.


وحث القضاة المواطنين على الاستفادة من العروض والتخفيضات المعلن عنها سابقاً، والتي تشمل أكثر من 300 سلعة غذائية وغير غذائية، بنسبة تخفيض وصلت إلى 49 بالمئة، والتي تنتهي مساء يوم الأربعاء 25 من الشهر الحالي.

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