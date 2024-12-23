Monday, 23 December 2024 12:29 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


ثلاثة شهداء ومصابون في قصف الاحتلال شرق رفح وخان يونس

12/23/2024 6:10:14 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- استشهد ثلاثة فلسطينيين، وأصيب آخرون، ظهر اليوم الاثنين، في قصف طائرات الاحتلال الحربية شرق مدينتي رفح وخان يونس، جنوب قطاع غزة.
ونقلا عن مصادر طبية، استشهد 16 فلسطينياً، بينهم أطفال ونساء، منذ فجر اليوم، في قصف الاحتلال أنحاء متفرقة في قطاع غزة، 14 منهم وسط القطاع، وجنوبه.
ومنذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، تواصل قوات الاحتلال عدوانها على غزة من البر والبحر والجو، ما أسفر حتى الآن عن استشهاد 41,965 فلسطينياً وإصابة 97,590 آخرين، بينهم عدد كبير من الأطفال والنساء، والأعداد مرشحة للارتفاع في ظل وجود آلاف المفقودين تحت الأنقاض، فيما تواجه فرق الإنقاذ صعوبات هائلة في الوصول إلى جميع المناطق المتضررة.
وفا










MENAFN23122024000208011052ID1109023374

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث