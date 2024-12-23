تجارة الأردن: الحوار بين القطاعين ضروري لحماية حقوق المواطنين

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
أكد ممثل
القطاع المالي والمصرفي في غرفة تجارة الأردن، فراس سلطان، أهمية الحوار والشراكة بين القطاعين العام والخاص باعتبارهما أساسا لحماية حقوق المواطنين، وضرورة لتطوير الاقتصاد الوطني وتحقيق التنمية المستدامة.
وقال في تصريح لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) إن المشاورات التي جرت بين مختلف الجهات الرسمية حول أسعار خدمات شركات الاتصالات تعد مثالا حيا على أن الحوار بين القطاعين يسهم في إيجاد حلول مقبولة تلبي تطلعات حاجات مختلف الأطراف، مع الحفاظ على مصالح المواطنين باعتبارهم محور العملية الاقتصادية.
وأوضح سلطان أن التحديات الاقتصادية التي يواجهها الأردن تتطلب تضافر الجهود والعمل المشترك بين القطاعين، حيث يمكن للحوار الفاعل أن يوفر رؤى مبتكرة ومقترحات عملية للتغلب على هذه التحديات.
MENAFN23122024000208011052ID1109023373
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.