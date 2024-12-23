رئيس الحريات النيابية يدعو لعفو عام في الأردن ويتعهد بإعداد مشروع

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- دعا رئيس لجنة الحريات النيابية سليمان الزبن إلى إصدار عفو عام وتبييض السجون في الأردن، متعهدا بأن تقوم اللجنة بإعداد مشروع عفو عام، لتقديمه إلى مجلس النواب.



وطرح الزبن خلال جلسة رقابية لمجلس النواب اليوم الاثنين مطالب ما وصفه بالمصالحة السياسية وتبييض السجون.

وأضاف أن جميع الأردنيين يعشقون الملك، وان جلالته لا يمانع أن يكون بصف المواطن الأردني.

بدوره قال رئيس مجلس النواب أحمد الصفدي موجها كلامه للزبن إنه عليه أن يطلب عقد جلسة بهذا الشأن للتباحث فيه بشكل أوسع في المجلس.

وجاء الحديث عن العفو العام في ظل اعتصام عدد من المواطنين أمام مجلس النواب للمطالبة بصدور عفو عام.