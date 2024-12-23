5 علامات في العين تحذر من مشكلات بالكلى

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- عندما تتدهور صحة الكلى، لا تقتصر التأثيرات على الجهاز الكلوي فقط، بل تظهر بعض العلامات في العين، وتحديدًا في شبكية العين، التي تعد مؤشرات تحذيرية لأضرار قد تصيب الكلى.



5 علامات يجب الانتباه إليها، تشير إلى وجود مشكلة في الكلى:



نزيف الشبكية

يحدث هذا النزيف عندما تبدأ الأوعية الدموية في شبكية العين بتسريب الدم، وغالبًا ما يرتبط بارتفاع ضغط الدم، الذي يعد من المشاكل الشائعة لدى مرضى الكلى، وإذا تم ملاحظة ظهور بقع داكنة أو تغيرات مفاجئة في الرؤية، يجب استشارة الطبيب لتقييم صحة الكلى.



البقع القطنية

تظهر بقع بيضاء على شبكية العين، وتشير إلى مناطق تأثر تدفق الدم، وترتبط هذه البقع بارتفاع ضغط الدم أو السكري، وهما من العوامل التي تؤثر على صحة الكلى، عند ملاحظتها يجب فحص العين، والمتابعة مع الطبيب للتحقق من وظائف الكلى.



تغيرات في الأوعية الدموية لشبكية العين

التغيرات في الأوعية الدموية، مثل التصلب أو التضييق، قد تكون مؤشراً على وجود مشكلة في الكلى، وترتبط هذه التغيرات غالبًا بارتفاع ضغط الدم الجهازي، وهو ما يحدث عادةً في حالات مرض الكلى، ويُنصح بإجراء فحوصات منتظمة للعين للكشف المبكر عن هذه التغيرات.



تورم العصب البصري

يحدث ذلك عادة عندما يرتفع الضغط داخل الجمجمة، وهو ما يمكن أن يرتبط بخلل في وظائف الكلى، وعند الشعور بعدم وضوح الرؤية أو المعاناة من صداع متكرر، يجب استشارة الطبيب لتحديد السبب واتخاذ الإجراءات المناسبة.



تغيرات في الرؤية

تشير التغيرات المفاجئة في الرؤية، مثل تشوش أو تشوه الرؤية، إلى مشاكل صحية، بما في ذلك أمراض الكلى، وعندما تتدهور وظائف الكلى، قد يتأثر تدفق الدم والأكسجين إلى العينين، مما يؤدي إلى مشاكل بصرية.



من المهم عدم تجاهل هذه الأعراض وإجراء فحص شامل للعيون للكشف عن أي مشاكل صحية في وقت مبكر، إذ إن مراقبة هذه العلامات أمرًا حيويًا للحفاظ على صحة الكلى، خاصة خلال الفصول الباردة.

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