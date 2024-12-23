الحكومة: انخفاض البنزين وارتفاع أسعار الديزل والكاز عالميا

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- قالت وزارة الطاقة اليوم الاثنين، إن معدل سعر البنزين أوكتان (95) بلغ في الأسبوع الثالث من شهر كانون أول الحالي 725 دولارًا للطن مقارنة مع معدل سعره في الأسبوع الثاني والذي بلغ 729 دولارًا وبنسبة انخفاض بلغت حوالي 1%.

كما بلغ معدل سعر البنزين أوكتان (90) في الأسبوع الثالث من شهر كانون أول الحالي 692 دولارًا للطن مقارنة مع معدل سعره في الأسبوع الثاني والذي بلغ 696 دولارًا وبنسبة انخفاض بلغت حوالي 1%.

وارتفع سعر الديزل من 635 دولارًا للطن إلى 646 دولارًا وبنسبة ارتفاع بلغت حوالي 2% كما ارتفع سعر الكاز من680 دولارا للطن إلى 686 دولارًا وبنسبة ارتفاع بلغت حوالي%1.

وبحسب بيان الوزارة، ارتفع سعر زيت الوقود من 428 دولارًا للطن إلى 440 دولارًا وبنسبة ارتفاع بلغت حوالي 3%.

كما استقر معدل سعر خام برنت في الأسبوع الثالث من شهر كانون أول الحالي عند معدل سعره في الأسبوع الثاني والذي بلغ حوالي 74 دولارًا للبرميل.