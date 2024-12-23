طالب أردني يحصل على 100% باختبارات القدرات بالسعودية -فيديو

(MENAFN
- Khaberni) خبرني - نجح الطالب الأردني أحمد محمد تيم في الحصول على 100% في اختبارات القدرات داخل المملكة العربية السعودية .
وأعرب تيم عن سعادته البالغة في مقطع فيديو ظهر من خلاله وهو يقول :” 100% الحمد لله هذا من فضل ربي“.
وسمع في المقطع شخص يقدم التهنئة بحرارة شديدة للطالب ويؤكد أنه تم تكريمه داخل المملكة.
وحظى المقطع على تفاعلاً واسعًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي وعلّق أحدهم قائلاً:” ما شاء الله تبارك الرحمن أبناء الأردن شعلة من الذكاء وجديرون بالتفوق.
وتاليا الفيديو عبر موقعنا:
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