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طالب أردني يحصل على 100% باختبارات القدرات بالسعودية -فيديو

12/23/2024 5:20:51 AM

(MENAFN- Khaberni) خبرني - نجح الطالب الأردني أحمد محمد تيم في الحصول على 100% في اختبارات القدرات داخل المملكة العربية السعودية .

وأعرب تيم عن سعادته البالغة في مقطع فيديو ظهر من خلاله وهو يقول :” 100% الحمد لله هذا من فضل ربي“.

وسمع في المقطع شخص يقدم التهنئة بحرارة شديدة للطالب ويؤكد أنه تم تكريمه داخل المملكة.

وحظى المقطع على تفاعلاً واسعًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي وعلّق أحدهم قائلاً:” ما شاء الله تبارك الرحمن أبناء الأردن شعلة من الذكاء وجديرون بالتفوق.

وتاليا الفيديو عبر موقعنا:

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