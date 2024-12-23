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قوات الاحتلال تقتحم عدة قرى في محافظة رام الله والبيرة

12/23/2024 5:12:25 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) رام الله / PNN - اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الإثنين، عدة قرى، في محافظة رام الله والبيرة.

وأفادت مصادر أمنية، بأن قوات الاحتلال اقتحمت كفر عين، والنبي صالح شمال مدينة رام الله، وقراوة بني زيد شمال غرب رام الله، دون أن يبلغ عن اعتقالات.

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