ارتفاع أسعار النفط عالميا

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
ارتفعت أسعار النفط اليوم الاثنين، بعد أن أظهرت بيانات أميركية تباطؤ التضخم، ما أنعش الآمال في مزيد من تيسير السياسات النقدية العام المقبل، بما يدعم النمو الاقتصادي العالمي والطلب على النفط.
وبحسب وكالة بلومبيرغ الاقتصادية، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 26 سنتًا، أو 0.4 بالمئة، إلى 73.20 دولار للبرميل.
وزادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس، الوسيط الأميركي 31 سنتًا أو 0.5 بالمئة إلى 69.77 دولار للبرميل.
وانخفضت أسعار النفط الخام بأكثر من اثنين في المئة الأسبوع الماضي، بسبب مخاوف بشأن النمو الاقتصادي العالمي والطلب على النفط، بعد أن أشار البنك المركزي الأميركي إلى توخي الحذر بشأن المزيد من التيسير في السياسة النقدية.
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