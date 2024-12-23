ارتفاع أسعار النفط عالميا

ارتفعت أسعار النفط اليوم الاثنين، بعد أن أظهرت بيانات أميركية تباطؤ التضخم، ما أنعش الآمال في مزيد من تيسير السياسات النقدية العام المقبل، بما يدعم النمو الاقتصادي العالمي والطلب على النفط.



وبحسب وكالة بلومبيرغ الاقتصادية، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 26 سنتًا، أو 0.4 بالمئة، إلى 73.20 دولار للبرميل.



وزادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس، الوسيط الأميركي 31 سنتًا أو 0.5 بالمئة إلى 69.77 دولار للبرميل.



وانخفضت أسعار النفط الخام بأكثر من اثنين في المئة الأسبوع الماضي، بسبب مخاوف بشأن النمو الاقتصادي العالمي والطلب على النفط، بعد أن أشار البنك المركزي الأميركي إلى توخي الحذر بشأن المزيد من التيسير في السياسة النقدية.

