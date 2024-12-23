Monday, 23 December 2024 09:53 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


ارتفاع أسعار النفط عالميا

12/23/2024 4:35:05 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper)

ارتفعت أسعار النفط اليوم الاثنين، بعد أن أظهرت بيانات أميركية تباطؤ التضخم، ما أنعش الآمال في مزيد من تيسير السياسات النقدية العام المقبل، بما يدعم النمو الاقتصادي العالمي والطلب على النفط.


وبحسب وكالة بلومبيرغ الاقتصادية، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 26 سنتًا، أو 0.4 بالمئة، إلى 73.20 دولار للبرميل.


وزادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس، الوسيط الأميركي 31 سنتًا أو 0.5 بالمئة إلى 69.77 دولار للبرميل.


وانخفضت أسعار النفط الخام بأكثر من اثنين في المئة الأسبوع الماضي، بسبب مخاوف بشأن النمو الاقتصادي العالمي والطلب على النفط، بعد أن أشار البنك المركزي الأميركي إلى توخي الحذر بشأن المزيد من التيسير في السياسة النقدية.

MENAFN23122024000072011014ID1109023038

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث