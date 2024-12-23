الصفدي يجري مباحثات موسعة مع أحمد الشرع في دمشق

أجرى نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي ، الاثنين، مباحثات موسعة مع القائد العام للإدارة الجديدة في سوريا أحمد الشرع.



ويزور الصفدي دمشق اليوم، ومن المقرر أن يلتقي أيضا عددا من المسؤولين السوريين.