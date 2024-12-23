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الصفدي يجري مباحثات موسعة مع أحمد الشرع في دمشق

12/23/2024 4:34:13 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper)

أجرى نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي ، الاثنين، مباحثات موسعة مع القائد العام للإدارة الجديدة في سوريا أحمد الشرع.


ويزور الصفدي دمشق اليوم، ومن المقرر أن يلتقي أيضا عددا من المسؤولين السوريين.







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