الصفدي يجري مباحثات موسعة مع أحمد الشرع في دمشق

الصفدي يجري مباحثات موسعة مع أحمد الشرع في دمشق
التاريخ
12/23/2024 4:34:13 AM
(MENAFN
- Alghad Newspaper)
أجرى نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي ، الاثنين، مباحثات موسعة مع القائد العام للإدارة الجديدة في سوريا أحمد الشرع.
ويزور الصفدي دمشق اليوم، ومن المقرر أن يلتقي أيضا عددا من المسؤولين السوريين.
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