حزب الله يحذر من الخروقات الإسرائيلية

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
يواصل الجيش الإسرائيلي خرق اتفاق وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه مع "حزب الله" في 27 نوفمبر الماضي، حيث فجّر عددا من المنازل في منطقة حانين في قضاء بنت جبيل في جنوب لبنان.
وتعليقا على الخروقات الإسرائيلية، قال عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب إبراهيم الموسوي: "نعطي فرصة، لكن للصبر حدود، وبعد انتهاء المهلة (تنفيذ قرار وقف إطلاق النار) المطلوب أن يكون هناك موقف واضح".
وأضاف: "نحن ما زلنا نؤمن أن ثبات المقاومة مع الجيش هو الذي يقدم الحماية، وهناك فرصة واختبار أمام اللبنانيين جميعا، وهم مدعوون أن يكون هناك ادانة لما يحصل من ارتكابات واعتداءات".
من جهته تساءل عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب علي خريس: "أين الدول الراعية ولجنة المراقبة والولايات المتحدة وفرنسا، لوضع حد للعدوان والخروقات الإسرائيلية اليومية في جنوب".RT
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