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حزب الله يحذر من الخروقات الإسرائيلية

12/23/2024 4:33:51 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper)

يواصل الجيش الإسرائيلي خرق اتفاق وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه مع "حزب الله" في 27 نوفمبر الماضي، حيث فجّر عددا من المنازل في منطقة حانين في قضاء بنت جبيل في جنوب لبنان.
وتعليقا على الخروقات الإسرائيلية، قال عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب إبراهيم الموسوي: "نعطي فرصة، لكن للصبر حدود، وبعد انتهاء المهلة (تنفيذ قرار وقف إطلاق النار) المطلوب أن يكون هناك موقف واضح".

وأضاف: "نحن ما زلنا نؤمن أن ثبات المقاومة مع الجيش هو الذي يقدم الحماية، وهناك فرصة واختبار أمام اللبنانيين جميعا، وهم مدعوون أن يكون هناك ادانة لما يحصل من ارتكابات واعتداءات".


من جهته تساءل عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب علي خريس: "أين الدول الراعية ولجنة المراقبة والولايات المتحدة وفرنسا، لوضع حد للعدوان والخروقات الإسرائيلية اليومية في جنوب".RT

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