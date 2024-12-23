قناة عبرية تفيد بأن الخلافات بين حماس وإسرائيل قد تصاعدت

(MENAFN
) أفاد قناة 13 العبرية يوم الأحد الموافق 22ديسمبر, بأن الخلافات بين حماس وإسرائيل قد تصاعدت، مما أدى إلى توقف مفاوضات وقف إطلاق النار في غزة, وأشار المسؤولون الإسرائيليون إلى أنه "لا توجد مؤشرات على تقدم" في المحادثات, وعلى الرغم من التفاؤل الأولي في الأسبوع الماضي بشأن إمكانية التوصل إلى اتفاق يتعلق بالرهائن، إلا أن هذه الخلافات استمرت في التفاقم.
كما كشف المسؤولون أن المفاوضات توقفت بسبب الخلافات حول قائمة الأسرى الذين سيتم إطلاق سراحهم ووضع محور فيلادلفيا, ولم تتم الموافقة بعد على قائمة الأسرى، ولا يوجد اتفاق حاليًا بشأن هذه المسألة.
في حين نقطة خلاف أخرى هي طلب حماس الانسحاب الإسرائيلي الكامل من محور فيلادلفيا خلال وقف إطلاق النار، بينما يدعو المسؤولون الإسرائيليون، بمن فيهم رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، إلى وجود محدود للقوات العسكرية الإسرائيلية في المنطقة.
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