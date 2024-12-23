دائرة الأمن العام في قطاع ركن الدين بدمشق تصدر حظرًا صارمًا على المداهمات أو دخول المنازل دون وجود ضابط قائد

(MENAFN
) أصدرت دائرة الأمن العام في قطاع ركن الدين بدمشق حظرًا صارمًا على المداهمات أو دخول المنازل دون وجود ضابط قائد, وتأتي هذه الإجراءات في إطار تنظيم العمل الأمني وضمان عدم حدوث أي تجاوزات.
وفي بيان نشرته وسائل الإعلام المحلية السورية، أوضحت الدائرة أن القرار يهدف إلى ضمان اتباع بروتوكولات أمنية صحيحة ومنع أي سوء تصرف, كما أفادت الدائرة بأنها ألقت القبض على عنصر سابق في فرع الأمن السياسي كان بحوزته قنبلة، وذلك بعد نشوب نزاع مع شخص آخر, وأكدت السلطات أيضًا حظر المظاهرات المسلحة بشكل قاطع، بما في ذلك حمل السكاكين أو أي أدوات حادة.
كما حذرت الدائرة من أن أي مخالفات أو تجاوزات ستواجه بعقوبات شديدة ورادعة، ودعت المواطنين إلى تقديم أي شكاوى إلى مقر قيادة القطاع, من جانب آخر، أعلنت وزارة الداخلية التابعة للحكومة السورية الانتقالية عن تنفيذ عدة عمليات أمنية ناجحة، أسفرت عن القبض على عدد من اللصوص وتفكيك شبكة احتيال مالي كانت تنشط في المنطقة.
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