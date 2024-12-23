الرئيس البنمي خوسيه راول مولينو يرفض تهديدًا أطلقه الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب بشأن قناة بنما

(MENAFN
) في يوم الأحد الموافق 23ديسمبر، رفض الرئيس البنمي خوسيه راول مولينو تهديدًا أطلقه الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب
بشأن قناة بنما, وفي فيديو نشره على منصة "إكس"، أوضح مولينو أن القناة ليست تحت سيطرة الصين أو الاتحاد الأوروبي أو الولايات المتحدة أو أي دولة أخرى، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر, وأكد كونه بنميًا أنه يعارض بشدة أي ادعاءات تحرف هذه الحقيقة.
كما جاء رد مولينو بعد أن نشر ترامب بيانًا على منصته الاجتماعية "تروث سوشيال" يوم السبت، عبر فيه عن استيائه من الرسوم التي تفرضها بنما على التجارة, انتقد ترامب إدارة القناة، قائلاً إنها غير عادلة للمصالح البحرية والتجارية الأمريكية, وهدد بأنه إذا لم تتمكن بنما من ضمان تشغيل القناة بشكل آمن وفعال، فستطالب الولايات المتحدة بالسيطرة الكاملة عليها, وأكد الرئيس البنمي أن سيادة بنما على قناة بنما، التي تم تسليمها بالكامل لبنما من قبل الولايات المتحدة في عام 1999 بعد سنوات من الإدارة المشتركة، لا يمكن التفاوض عليها, وأعاد التأكيد على أن القناة والمناطق المحيطة بها تعود فقط لبنما.
وتاريخيًا، كانت الولايات المتحدة قد شيدت وأدارت القناة قبل أن تسلم السيطرة الكاملة لبنما بموجب معاهدات 1977, تظل القناة طريقًا تجاريًا حيويًا عالميًا، حيث تمر من خلالها نحو 14,000 سفينة سنويًا، تمثل 2, 5% من التجارة البحرية العالمية, من غير الواضح كيف يمكن لترامب أن يحاول استعادة السيطرة على القناة، لكن مثل هذه الإجراءات ستواجه تحديات كبيرة بموجب القانون الدولي.
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