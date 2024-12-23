مستعمرون يقتحمون الأقصى والاحتلال يستدعي عددا من حراسه

(MENAFN
- Palestine News Network
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القدس / PNN - اقتحم مستعمرون، اليوم الإثنين، المسجد الأقصى المبارك، بحماية من شرطة الاحتلال الإسرائيلي.
وأفادت محافظة القدس، بأن عشرات المستعمرين اقتحموا المسجد الأقصى على شكل مجموعات متتالية من جهة باب المغاربة، ونفذوا جولات استفزازية، وأدوا طقوسا تلمودية في باحاته.
ومنذ بدء العدوان الإسرائيلي الشامل على شعبنا في قطاع غزة والضفة الغربية، في تشرين الأول/ أكتوبر 2023، شددت قوات الاحتلال من إجراءاتها على أبواب المسجد الأقصى، ومداخل البلدة القديمة.
وفي السياق ذاته، استدعت شرطة الاحتلال، 7 من حراس المسجد الأقصى للتحقيق في مراكزها.
وكانت ما تسمى جماعات "الهيكل" المتطرفة، قد دعت أمس لاقتحامات واسعة للمسجد الأقصى خلال عيد "الحانوكاة" اليهودي في 25 من الشهر الجاري.
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