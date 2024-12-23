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مستعمرون يقتحمون الأقصى والاحتلال يستدعي عددا من حراسه

12/23/2024 4:16:56 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) القدس / PNN - اقتحم مستعمرون، اليوم الإثنين، المسجد الأقصى المبارك، بحماية من شرطة الاحتلال الإسرائيلي.

وأفادت محافظة القدس، بأن عشرات المستعمرين اقتحموا المسجد الأقصى على شكل مجموعات متتالية من جهة باب المغاربة، ونفذوا جولات استفزازية، وأدوا طقوسا تلمودية في باحاته.

ومنذ بدء العدوان الإسرائيلي الشامل على شعبنا في قطاع غزة والضفة الغربية، في تشرين الأول/ أكتوبر 2023، شددت قوات الاحتلال من إجراءاتها على أبواب المسجد الأقصى، ومداخل البلدة القديمة.

وفي السياق ذاته، استدعت شرطة الاحتلال، 7 من حراس المسجد الأقصى للتحقيق في مراكزها.

وكانت ما تسمى جماعات "الهيكل" المتطرفة، قد دعت أمس لاقتحامات واسعة للمسجد الأقصى خلال عيد "الحانوكاة" اليهودي في 25 من الشهر الجاري.

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