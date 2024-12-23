حجاوي ووزير خارجية قبرص يفتتحان مبنى مجلس قروي عين قينيا والمركز الصحي

MENAFN - Palestine News ) رام الله / PNN - افتتح الحكم المحلي سامي حجاوي، ووزير خارجية جمهورية قبرص كونستانتينوس كومبوس، اليوم الاثنين، مشروع مبنى مجلس قروي عين قينيا، والمركز الصحي، بقيمة قرابة مليون شيقل.

وجرى تمويل مشروع المبنى والمركز الصحي من الحكومة القبرصية، وبتنفيذ من صندوق تطوير وإقراض الهيئات المحلية، وسيخدم أهالي القرية كافة، والزائرين.

وأكد حجاوي أهمية هذا المشروع الهام والحيوي، الذي يشكل معلما بارزا للقرية، ومرتكزا اساسيا للانطلاق في تقديم الخدمات الاساسية والتنموية، مشيرا إلى أهمية المركز الصحي في تحسين الخدمات الطبية المقدمة لأهالي القرية، وزائريها.

وشكر حجاوي الحكومة القبرصية على دعمها لهذا المشروع، الذي يسهم في تحسين مستوى الخدمات المقدمة، ويعزز من ثبات المواطنين، وصمودهم في أراضيهم.

من جهته، عبر وزير الخارجية القبرصي عن سعادته للمشاركة في افتتاح المبنى الجديد للقرية ومركزها الصحي، الذي يعبر عن التزام بلاده في تقديم الدعم الانساني للشعب الفلسطيني، خاصة فيما يتعلق بتحسين الخدمات الاساسية والتنموية.