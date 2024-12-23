حجاوي ووزير خارجية قبرص يفتتحان مبنى مجلس قروي عين قينيا والمركز الصحي

(MENAFN
- Palestine News Network
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رام الله / PNN - افتتح وزير
الحكم المحلي سامي حجاوي، ووزير خارجية جمهورية قبرص كونستانتينوس كومبوس، اليوم الاثنين، مشروع مبنى مجلس قروي عين قينيا، والمركز الصحي، بقيمة قرابة مليون شيقل.
وجرى تمويل مشروع المبنى والمركز الصحي من الحكومة القبرصية، وبتنفيذ من صندوق تطوير وإقراض الهيئات المحلية، وسيخدم أهالي القرية كافة، والزائرين.
وأكد حجاوي أهمية هذا المشروع الهام والحيوي، الذي يشكل معلما بارزا للقرية، ومرتكزا اساسيا للانطلاق في تقديم الخدمات الاساسية والتنموية، مشيرا إلى أهمية المركز الصحي في تحسين الخدمات الطبية المقدمة لأهالي القرية، وزائريها.
وشكر حجاوي الحكومة القبرصية على دعمها لهذا المشروع، الذي يسهم في تحسين مستوى الخدمات المقدمة، ويعزز من ثبات المواطنين، وصمودهم في أراضيهم.
من جهته، عبر وزير الخارجية القبرصي عن سعادته للمشاركة في افتتاح المبنى الجديد للقرية ومركزها الصحي، الذي يعبر عن التزام بلاده في تقديم الدعم الانساني للشعب الفلسطيني، خاصة فيما يتعلق بتحسين الخدمات الاساسية والتنموية.
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