Monday, 23 December 2024 09:33 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


حجاوي ووزير خارجية قبرص يفتتحان مبنى مجلس قروي عين قينيا والمركز الصحي

12/23/2024 4:16:54 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) رام الله / PNN - افتتح وزير الحكم المحلي سامي حجاوي، ووزير خارجية جمهورية قبرص كونستانتينوس كومبوس، اليوم الاثنين، مشروع مبنى مجلس قروي عين قينيا، والمركز الصحي، بقيمة قرابة مليون شيقل.

وجرى تمويل مشروع المبنى والمركز الصحي من الحكومة القبرصية، وبتنفيذ من صندوق تطوير وإقراض الهيئات المحلية، وسيخدم أهالي القرية كافة، والزائرين.

وأكد حجاوي أهمية هذا المشروع الهام والحيوي، الذي يشكل معلما بارزا للقرية، ومرتكزا اساسيا للانطلاق في تقديم الخدمات الاساسية والتنموية، مشيرا إلى أهمية المركز الصحي في تحسين الخدمات الطبية المقدمة لأهالي القرية، وزائريها.

وشكر حجاوي الحكومة القبرصية على دعمها لهذا المشروع، الذي يسهم في تحسين مستوى الخدمات المقدمة، ويعزز من ثبات المواطنين، وصمودهم في أراضيهم.

من جهته، عبر وزير الخارجية القبرصي عن سعادته للمشاركة في افتتاح المبنى الجديد للقرية ومركزها الصحي، الذي يعبر عن التزام بلاده في تقديم الدعم الانساني للشعب الفلسطيني، خاصة فيما يتعلق بتحسين الخدمات الاساسية والتنموية.

MENAFN23122024000205011050ID1109022957

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث