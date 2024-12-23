(MENAFN
- Sherpa Communications) ميريد تحصد المزيد من الجوائز المرموقة
تصميم شقق آيكونيك ريزيدنسز من إبداع بينينفارينا يفوز بجائزة العقارات العربية
23 ديسمبر 2024، دبي، الإمارات العربية المتحدة – أعلنت ميريد، شركة التطوير العقاري العالمية الرائدة، بفخر عن تتويجها بجائزة العقارات الدولية المرموقة 2024-2025 عن فئة "الهندسة المعمارية السكنية الشاهقة" وذلك لمشروعها الرائد، آيكونيك ريزيدنسز من تصميم بينينفارينا. تأتي هذه الجائزة المرموقة والمشهورة عالمياً تقديراً للتصميم المعماري الفريد للمشروع واحتفاءً بالتزام ميريد الراسخ بإعادة تشكيل مشهد التطورات الحضرية المستقبلية.
تمثل جوائز العقارات العربية معياراً للتميز في قطاع العقارات، وتتولى الإشراف عليها لجنة من المهنيين المتمرسين ممن يتمتعون بخبرات ضليعة ومتخصصة تغطي جميع جوانب العقارات. يسلط الفوز بهذه الجائزة الضوء على آيكونيك ريزيدنسز كمشروع معماري بارز في دبي، ويعرض رؤية ميريد المستقبلية وتفانيها في إنشاء مساحات حضرية تحوّل مشهد التطوير المعماري.
أعرب مايكل بيلتون، الرئيس التنفيذي لشركة ميريد، عن اعتزازه بهذه الجائزة قائلاً: "تفتخر ميريد بهذا التقدير من منصة عالمية مثل جوائز العقارات العربية. يمثل برج آيكونيك ريزيدنسز التزامنا بتوفير مساحات معيشية راقية من خلال تصميم معماري رائد ووسائل راحة عالمية المستوى. يسلط هذا الإنجاز الضوء على تفاني فريق ميريد وشركائنا، الذين يشاركوننا رؤيتنا في الارتقاء بأنماط الحياة وتطوير معالم حضرية خالدة."
عند اكتماله، سيصبح برج آيكونيك ريزيدنسز، الذي صممته بينينفارينا، أطول مبنى في مدينة دبي للإنترنت بارتفاع 290 متر، وسيضم 310 شقة فاخرة ووسائل راحة من الدرجة الأولى. يقع المشروع في موقع استراتيجي مع إمكانية الوصول المباشر إلى شارع الشيخ زايد ويقع بالقرب من المعالم الرئيسية مثل نخلة جميرا ودبي مارينا وجزيرة بلو ووترز وبرج العرب وشواطئ جميرا ووسط مدينة دبي. مع اقتراب مراحل التصميم والتعاقد مع المقاولين من الاكتمال، يسير المشروع وفق الخطة الموضوعة لتسليم الوحدات في الوقت المحدد بحلول الربع الثالث من عام 2027.
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