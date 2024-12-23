بينكيو تكشف عن مراكز تجريبية في الإمارات والسعودية لاستعراض سلسلة بروجكتور السينما المنزلية

(MENAFN
Editorial) ماسيف ميديا: كشفت بينكيو، الشركة الرائدة عالمياً في تقنيات العرض الضوئي، عن مراكز تجريبية جديدة في دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية لتزويد المستخدمين بتجربة غامرة حول سلسلة البروجكتور المُصممة خصيصاً لتقديم تجربة سينمائية منزلية فائقة الجودة.
يأتي في طليعة هذا السلسلة المتطورة بروجكتور بينكيو W5800 الذي يرسي معايير جديدة لتقنيات العرض السينمائي بدقة 4K ويوفر تجربة فاخرة تناسب المساحات المعيشية الحديثة وتحاكي في روعتها تجربة المسارح التقليدية.
وقد طُورت المراكز التجريبية الجديدة بالتعاون مع عدد من أبرز شركات الصوتيات والمرئيات مثل إم كي بي بيسبوك وإيون ميديا وإتش هوم سينما في دولة الإمارات العربية المتحدة وإيه في سي وتقنيات لبيب في المملكة العربية السعودية. وتُبرز هذه المراكز التزام بينكيو بتوفير التقنيات المتطورة لجميع المستخدمين وتقديم خدمات مخصصة تلبي احتياجات عملائها.
بهذه المناسبة، قال مانيش باكشي، المدير التنفيذي لشركة بينكيو الشرق الأوسط: "نؤمن بأن التجربة السينمائية لا ينبغي أن تقتصر على دور السينما فقط. ونحن نهدف من خلال بروجكتور بينكيو W5800 الرائد وحلولنا الشاملة إلى تزويد المنازل بتجربة سينمائية ساحرة. علاوة على ذلك، ستؤدي شراكتنا مع مطوري العقارات والمصممين إلى تسهيل عملية دمج الترفيه السينمائي فائق الجودة في المساحات المعيشية الحديثة."
وإلى جانب تقديم منتجات عالمية المستوى، توفر بينكيو استشارات مجانية لمساعدة أصحاب المنازل في كل خطوة من خطوات تأسيس سينما أحلامهم، بدءًا من اختيار المعدات وانتهاءً بمرحلة التركيب لضمان توفير تجربة سلسة ومتكاملة.
السينما في منزلك
يقدم بروجكتور بينكيو W5800 تجارب سمعية وبصرية فائقة الجودة من خلال:
• دقة 4K حقيقية للحصول على تفاصيل مذهلة.
• جودة ألوان مذهلة مع تغطية بنسبة 100% لمعايير DCI-P3 وRec.709، وتقارير معايرة الألوان من المصنع.
• تقنية HDR-PRO™ لتباين حيوي وألوان طبيعية.
• خيارات ضبط ألوان واسعة تشمل تعديل درجات لون البشرة ومستويات متقدمة لضبط الألوان عبر 13 مستوى.
• خيارات تركيب مخصصة مع مزايا التقريب الآلي المتقدمة وتحريك العدسة أفقياً ورأسياً.
• تشغيل هادئ للغاية للحفاظ على بيئة هادئة ومريحة.
• خاصية eARC لتوصيل الصوت بسهولة والتوافق مع أنظمة الأتمتة الرائدة.
كذلك، تستهدف سلسلة بروجكتور السينما المنزلية من بينكيو، وتشمل جهاز W5800، الشركات والمؤسسات مثل مطوري العقارات، ومصممي الديكور الداخلي والمهندسين المعماريين الذين أصبح بإمكانهم الآن دمج حلول الترفيه المنزلي المتطورة في مشاريعهم، مع الحصول على الدعم الشامل الذي تقدمه بينكيو خلال مراحل التخطيط، واختيار المنتجات والتركيب.
MENAFN23122024000070016458ID1109022818