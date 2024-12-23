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زواج الـ 600 مليون دولار.. بيزوس ولورين سيتزوجان هذا الأسبوع

12/23/2024 3:10:40 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أفادت تقارير إعلامية بأنه من المتوقع أن يتزوج مؤسس أمازون جيف بيزوس، وخطيبته السابقة المذيعة التلفزيونية لورين سانشيز، في أسبن في عطلة نهاية الأسبوع بعد عيد الميلاد.
من المقرر أن يعقد الملياردير جيف بيزوس وخطيبته لورين سانشيز قرانهما في حفل زفاف فخم في أسبن بولاية كولورادو بتكلفة تقدر بنحو 600 مليون دولار، حسبما ذكرت صحيفة ديلي ميل.
وبحسب صحيفة ديلي ميل البريطانية، فإن الزوجين، المخطوبين منذ مايو 2023، بيزوس، البالغ من العمر 60 عاما، وخطيبته، البالغة من العمر 55، اختارا مطعم ماتسوهيسا، وهو مطعم سوشي فاخر، كمكان للاحتفال بحفل زفافهما الذي يحمل طابع بلاد العجائب الشتوية.
وأفاد مصدر لصحيفة "ميل" أن المطعم الفاخر الذي سيستضيف حفل الزفاف تم حجزه حصريًا من 26 إلى 27 ديسمبر لخدمة قائمة ضيوف النخبة ويمكن أن يستوعب حوالي 180 ضيفًا.
ومن المتوقع أن يكون الاحتفال الفخم حدثًا مرصعًا بالنجوم، بعد احتفالات خطوبة الزوجين في بوسيتانو بإيطاليا، والتي تضمنت حضورًا بارزًا مثل بيل غيتس وليوناردو دي كابريو.
وحافظ بيزوس وسانشيز على سرية غير عادية حول اليوم الكبير منذ أن تقدم بطلب الزواج على متن يخته الفاخر بقيمة 500 مليون دولار في مايو 2023.
وبينما لا تزال التفاصيل طي الكتمان، تشير التقارير إلى أن الزوجين وصلا إلى أسبن خلال عطلة نهاية الأسبوع، مما يشير إلى احتفال وشيك.
ولم يؤكد بيزوس ولا لورين سانشيز الخبر حتى الآن.
سكاي نيوز









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