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أول استجواب في مجلس النواب العشرين

12/23/2024 3:10:38 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- حوّل النائب أحمد الهميسات، اليوم الاثنين، سؤاله الموجه إلى وزير المالية عبد الحكيم الشبلي إلى استجواب للحكومة، ليكون ذلك أول استجواب في مجلس النواب العشرين.
وكان الهميسات وجه سؤالا نيابيا إلى الحكومة حول الاستثمارات التي جلبتها الحكومة السابقة وكم بلغت المديونية عند استقالة رئيس الوزراء السابق بشر الخصاونة وكذلك عن إنجازات الحكومة السابقة.
وفي رد على السؤال فقد بلغ حجم الاستثمارات الكلية المستفيدة من قانون الاستثمار خلال السنوات منذ 2020 وحتى النصف الأول العام الحالي ما يقارب 4 مليارات دينار.
وكان بلغ العجز في المديونية لعام 2023 مليار و860 مليون دينار وفق ما أورده مشروع قانون موازنة عام 2025.
بدوره أكد وزير المالية عبد الحكيم الشبلي أن المديونية تزيد بسبب زيادة العجز السنوي في الموازنة.








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