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مجلس النواب يقرأ الفاتحة على روح النائب الأسبق الملكاوي

12/23/2024 3:10:37 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- بدأ مجلس النواب، جلسته الرقابية اليوم الاثنين، بقراءة الفاتحة على روح النائب الأسبق مازن ملكاوي عضو البرلمان الرابع عشر.

وكان نعى رئيس مجلس النواب أحمد الصفدي، الملكاوي الذي انتقل إلى رحمة الله تعالى مساء الخميس الماضي.

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