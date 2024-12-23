مجلس النواب يقرأ الفاتحة على روح النائب الأسبق الملكاوي

مجلس النواب يقرأ الفاتحة على روح النائب الأسبق الملكاوي
التاريخ
12/23/2024 3:10:37 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
بدأ مجلس النواب، جلسته الرقابية اليوم الاثنين، بقراءة الفاتحة على روح النائب الأسبق مازن ملكاوي عضو البرلمان
الرابع عشر.
وكان نعى رئيس مجلس النواب أحمد الصفدي، الملكاوي الذي انتقل إلى رحمة الله تعالى مساء الخميس الماضي.
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