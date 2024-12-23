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83 ألف طالب يتقدمون لتكميلة التوجيهي الخميس

12/23/2024 3:10:36 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أمين عام وزارة التربية والتعليم للشؤون الإدارية والمالية الدكتورة سحر شخاترة تتحدث عبر برنامج الوكيل عن التجهيزات لامتحان تكميلية التوجيهي وعدد المسجلين ، وصرف الرواتب المتاخرة لجميع المعلمين الجُدد إلى البنوك

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