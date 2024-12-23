شاهد رجل يحمي كلبه من هجوم دب ضخم في أحدى الدول

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- في حادثة مثيرة تكشف عن العلاقة الفريدة بين الإنسان ورفيقه الكلب، أظهر رجل شجاعة استثنائية أثناء مواجهة خطيرة مع دب بني ضخم، حيث يعرض الفيديو الذي يبلغ مدته 10 ثوانٍ مشهداً متوتراً بين دب حاول قتل كلب.

في البداية، يقف الكلب بشجاعة في مواجهة الدب ، لكن الموقف أصبح أكثر خطورة عندما وقف الدب على رجليه الخلفيتين استعدادًا للهجوم.

وفي لحظة بطولية، تدخل صاحب الكلب باستخدام عصا خشبية فقط، ساعيًا لحماية حيوانه الأليف. سحب الكلب ليدفعه بعيدًا بينما وجه العصا نحو الدب لإبعاده. وعلى الرغم من مواقف التهديد من الدب، لم يستسلم الرجل أو الكلب، حيث استمر الكلب في النباح بشراسة بينما حمل الرجل العصا، عازمًا على حماية رفيقه.

وبعد مواجهة طويلة، تراجع الدب وصعد إلى شجرة.

لبنان 24