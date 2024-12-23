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الصفدي للنواب والوزراء: تلفونات وجلسة ما في

12/23/2024 3:10:33 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- طلب رئيس مجلس النواب أحمد الصفدي من أعضاء مجلس النواب والوزراء عدم استخدام الهواتف أثناء الجلسات تحت القبة.
وقال الصفدي خلال جلسة رقابية للمجلس اليوم الاثنين، "تلفونات وجلسة ما في".
وكان طلب الصفدي جاء ردا على حديث النائب صالح العرموطي الذي أشار إلى استخدام الوزراء هواتفهم تحت القبة.








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