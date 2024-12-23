الصفدي للنواب والوزراء: تلفونات وجلسة ما في

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- طلب رئيس مجلس النواب أحمد الصفدي من أعضاء مجلس النواب والوزراء عدم استخدام الهواتف أثناء الجلسات تحت القبة.
وقال الصفدي خلال جلسة رقابية للمجلس اليوم الاثنين، "تلفونات وجلسة ما في".
وكان طلب الصفدي جاء ردا على حديث النائب صالح العرموطي الذي أشار إلى استخدام الوزراء هواتفهم تحت القبة.
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