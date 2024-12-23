اصابة ثلاثة شبان برصاص الاحتلال في مخيم قلنديا

MENAFN - Palestine News ) القدس / PNN - أصيب، فجر اليوم الاثنين، ثلاثة شبان، بالرصاص الحي، خلال اقتحام قوات الاحتلال مخيم قلنديا شمال القدس.

وأفاد الهلال الأحمر، بأن ثلاثة شبان أصيبوا بالرصاص، خلال اقتحام الاحتلال مخيم قلنديا، وشارع المطار، وسط مواجهات.

ونقلا عن شهود عيان، داهمت قوات الاحتلال عددا من المنازل في المخيم، وفتشتها.