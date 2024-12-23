اصابة ثلاثة شبان برصاص الاحتلال في مخيم قلنديا
التاريخ
12/23/2024 3:10:00 AM
(MENAFN
- Palestine News Network
)
القدس / PNN - أصيب، فجر اليوم الاثنين، ثلاثة شبان، بالرصاص الحي، خلال اقتحام قوات الاحتلال مخيم قلنديا شمال القدس.
وأفاد الهلال الأحمر، بأن ثلاثة شبان أصيبوا بالرصاص، خلال اقتحام الاحتلال مخيم قلنديا، وشارع المطار، وسط مواجهات.
ونقلا عن شهود عيان، داهمت قوات الاحتلال عددا من المنازل في المخيم، وفتشتها.
MENAFN23122024000205011050ID1109022808
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.