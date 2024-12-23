الاحتلال يعتقل مواطنين ويستجوب العشرات في مخيم الفوار

(MENAFN
- Palestine News Network
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الخليل / PNN - اعتقلت قوات الاحتلال الاسرائيلي اليوم الاثنين، مواطنين اثنين، وأخضعت العشرات لتحقيق ميداني، خلال اقتحام مخيم الفوار جنوب الخليل.
وأفادت مصادر أمنية، بأن قوات الاحتلال اعتقلت المواطنين محمد محمود يوسف بدوي من بلدة ترقوميا غربا، وزيدان محمد الشلالة من بلدة سعير شرقا، بعد دهم وتفتيش منزليهما.
وأوضح مدير عام العلاقات العامة في نادي الاسير الفلسطيني أمجد النجار، ان قوات الاحتلال حولت نادي شباب مخيم الفوار الى مركز تحقيق ميداني، حيث قامت باحتجاز قرابة الـ100 مواطن، واخضعتهم لتحقيق ميداني.
كما أغلقت تلك القوات جميع مداخل ومخارج المخيم بالكامل، ومنعت التجوال داخله، علما بأن هذا الاقتحام هو الثالث للمخيم خلال 24 ساعة.
يتبع..
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