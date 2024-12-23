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الاحتلال يعتقل مواطنين ويستجوب العشرات في مخيم الفوار

12/23/2024 3:09:58 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) الخليل / PNN - اعتقلت قوات الاحتلال الاسرائيلي اليوم الاثنين، مواطنين اثنين، وأخضعت العشرات لتحقيق ميداني، خلال اقتحام مخيم الفوار جنوب الخليل.

وأفادت مصادر أمنية، بأن قوات الاحتلال اعتقلت المواطنين محمد محمود يوسف بدوي من بلدة ترقوميا غربا، وزيدان محمد الشلالة من بلدة سعير شرقا، بعد دهم وتفتيش منزليهما.

وأوضح مدير عام العلاقات العامة في نادي الاسير الفلسطيني أمجد النجار، ان قوات الاحتلال حولت نادي شباب مخيم الفوار الى مركز تحقيق ميداني، حيث قامت باحتجاز قرابة الـ100 مواطن، واخضعتهم لتحقيق ميداني.

كما أغلقت تلك القوات جميع مداخل ومخارج المخيم بالكامل، ومنعت التجوال داخله، علما بأن هذا الاقتحام هو الثالث للمخيم خلال 24 ساعة.

يتبع..

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