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الطقس: أجواء باردة نسبيا وأمطار متفرقة على بعض المناطق

12/23/2024 2:08:56 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) رام الله/PNN- توقعت دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو اليوم الإثنين، غائماً جزئياً وبارداً نسبيا خاصة في المناطق الجبلية، ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة وفي ساعات المساء والليل تكون الفرصة مهيأة لسقوط امطار خفيفة متفرقة على بعض المناطق خاصة الشمالية، والرياح جنوبية غربية الى جنوبية شرقية معتدلة السرعة والبحر متوسط ارتفاع الموج.
في ساعات المساء والليل: يكون الجو غائما جزئيا وبارداً وتكون الفرصة مهيأة لسقوط امطار متفرقة على بعض المناطق خاصة الشمالية، والرياح غربية الى جنوبية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر متوسط ارتفاع الموج.
الثلاثاء: يكون الجو غائماً جزئياً إلى صافٍ وبارداً خاصة في المناطق الجبلية ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة، وفي ساعات الصباح تسقط بإذن الله امطار خفيفة متفرقة على بعض المناطق خاصة الشمالية، والرياح جنوبية غربية إلى جنوبية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.
الأربعاء: يكون الجو غائماً جزئياً إلى صافٍ وبارداً نسبيا خاصة في المناطق الجبلية ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة، والرياح جنوبية غربية إلى غربية معتدلة السرعة والبحر متوسط ارتفاع الموج.
الخميس: يكون الجو غائماً جزئياً وبارداً خاصة في المناطق الجبلية ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة، ويحتمل سقوط امطار محلية فوق بعض المناطق الشمالية، والرياح جنوبية غربية إلى غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.
وحذرت دائرة الأرصاد الجويّة المواطنين من خطر التزحلق على الطرقات في المناطق التي تشهد هطولات مطرية.

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