شهداء ومصابون في قصف الاحتلال مخيم النصيرات

MENAFN - Palestine News ) غزة/PNN- استشهد وأصيب عدد من المواطنين، صباح اليوم الاثنين، في طائرات الاحتلال الحربيةالنصيرات، وسط قطاع غزة.

وأفاد مراسلوا الوكالة الرسمية نقلا عن مصادر طبية،، باستشهاد أربعة مواطنين وإصابة ثلاثة آخرين، في قصف الاحتلال منطقة المخيم الجديد شمال غرب مخيم النصيرات.

كما استشهد مواطن، وأصيب آخرون، جراء إطلاق الاحتلال الرصاص الحي صوب مدرسة تؤوي نازحين شمال غرب المخيم.

ويواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على قطاع غزة، برا وبحرا وجوا، منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، ما أسفر عن استشهاد أكثر من 45,259 مواطنا، معظمهم من النساء والأطفال، وإصابة أكثر من 107,627 آخرين، ولا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض وفي الشوارع.