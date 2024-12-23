شهداء ومصابون في قصف الاحتلال مخيم النصيرات

(MENAFN
- Palestine News Network
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غزة/PNN- استشهد وأصيب عدد من المواطنين، صباح اليوم الاثنين، في قصف
طائرات الاحتلال الحربية
النصيرات، وسط قطاع غزة.
وأفاد مراسلوا الوكالة الرسمية نقلا عن مصادر طبية،، باستشهاد أربعة مواطنين وإصابة ثلاثة آخرين، في قصف الاحتلال منطقة المخيم الجديد شمال غرب مخيم النصيرات.
كما استشهد مواطن، وأصيب آخرون، جراء إطلاق الاحتلال الرصاص الحي صوب مدرسة تؤوي نازحين شمال غرب المخيم.
ويواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على قطاع غزة، برا وبحرا وجوا، منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، ما أسفر عن استشهاد أكثر من 45,259 مواطنا، معظمهم من النساء والأطفال، وإصابة أكثر من 107,627 آخرين، ولا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض وفي الشوارع.
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