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مسيرة مركبات في شيكاغو للمطالبة بحظر الأسلحة لإسرائيل

12/23/2024 2:08:53 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) الينوي/PNN – شارك المئات من ابناء الجاليات الفلسطينية والعربية وأعضاء في منظمات حقوقية، في مسيرة مركبات، جابت شوارع مدينة شيكاغو بولاية الينوي، للمطالبة بحظر بيع الاسلحة لدولة الاحتلال، وانهاء كافة المساعدات الأميركية لها، لإجبارها على انهاء الحرب المتواصلة على قطاع غزة.

ورفع المشاركون اليافطات والعلم الفلسطيني على المركبات التي سيّرت بالقرب من مراكز التسوق والتجمعات البشرية التي تتجهز لأعياد الميلاد، لتحفيزهم على اتخاذ خطوات مماثلة خلال هذه الفترة، للوقوف الى جانب الحقوق الفلسطينية.


كما طالبوا أعضاء الكونغرس عن الولاية بالتحرك العاجل لوقف المجازر التي ترتكبها دولة الاحتلال في غزة، وتقديم المساعدات للمواطنين في شمال قطاع المحاصر منذ أكثر من 50 يوما.

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