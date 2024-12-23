الاحتلال يقتحم أبو ديس ويتمركز في محيط جامعة القدس

الاحتلال يقتحم أبو ديس ويتمركز في محيط جامعة القدس
التاريخ
12/23/2024 2:08:51 AM
(MENAFN
- Palestine News Network
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القدس / PNN - اقتحمت قوات الاحتلال الاسرائيلي، اليوم الاثنين، بلدة ابو ديس، شرق القدس المحتلة.
وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال نصبت حاجزا طيارا قرب مبنى البلدية، وتمركزت في محيط جامعة القدس.
يتبع..
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