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الاحتلال يقتحم أبو ديس ويتمركز في محيط جامعة القدس

12/23/2024 2:08:51 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) القدس / PNN - اقتحمت قوات الاحتلال الاسرائيلي، اليوم الاثنين، بلدة ابو ديس، شرق القدس المحتلة.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال نصبت حاجزا طيارا قرب مبنى البلدية، وتمركزت في محيط جامعة القدس.

يتبع..

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