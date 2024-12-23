وفاة دهسا و4 إصابات بحوادث على طرق داخلية وخارجية

(MENAFN
- Amman Net) قال النقيب أيمن الحراحشة من الدوريات الخارجية، إن الدوريات تتعامل في اللحظة مع حادث تصادم بين مركبتين على طريق المفرق الزرقاء، دون إصابات، والعمل جار على رفع المركبات.
وأضاف خلال مداخلته على إذاعة الأمن العام، إنه تم التعامل خلال الـ 24 الماضية مع حادث تدهور على الطريق الصحراوي، نتج عنه 4 إصابات متوسطة تم اسعافهم إلى مستشفى
معان الحكومي، وتم تعليل الحادث بتغير المسرب بشكل مفاجئ.
أيضا، تم التعامل مع حادث تصادم بين 4 مركبات على طريق إربد عمان، دون إصابات، وفقط إعاقة لحركة السير.
من جانبه، قال النقيب كفاح الهزايمة من إدارة السير، إنه تم التعامل صباح اليوم الاثنين مع حادث تصادم بين مركبتين على إشارات جبري باتجاه دوار الواحة، دون إصابات.
وبما يتعلق بالـ 24 ساعة الماضية، أفاد الهزايمة بتعامل الإدارة مع حادث سير على دوار الشعب باتجاه الدوار الثامن نتج عنه حالة وفاة، وتم تعليل سبب الحادث بعدم أخذ احتياطات السلامة المرورية.
كذلك تم التعامل مع حادث تصادم وقع بين صهريج محروقات ومركبة، بعد جسر المناصير باتجاه اشارات الغاز، نتج عنه انقلاب الصهريج على حرم الشارع العام بسبب تغير المسرب بشكل مفاجئ، دون اصابات.
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