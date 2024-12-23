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وفاة دهسا و4 إصابات بحوادث على طرق داخلية وخارجية

12/23/2024 2:08:44 AM
(MENAFN- Amman Net) قال النقيب أيمن الحراحشة من الدوريات الخارجية، إن الدوريات تتعامل في اللحظة مع حادث تصادم بين مركبتين على طريق المفرق الزرقاء، دون إصابات، والعمل جار على رفع المركبات.
وأضاف خلال مداخلته على إذاعة الأمن العام، إنه تم التعامل خلال الـ 24 الماضية مع حادث تدهور على الطريق الصحراوي، نتج عنه 4 إصابات متوسطة تم اسعافهم إلى مستشفى معان الحكومي، وتم تعليل الحادث بتغير المسرب بشكل مفاجئ.
أيضا، تم التعامل مع حادث تصادم بين 4 مركبات على طريق إربد عمان، دون إصابات، وفقط إعاقة لحركة السير.
من جانبه، قال النقيب كفاح الهزايمة من إدارة السير، إنه تم التعامل صباح اليوم الاثنين مع حادث تصادم بين مركبتين على إشارات جبري باتجاه دوار الواحة، دون إصابات.
وبما يتعلق بالـ 24 ساعة الماضية، أفاد الهزايمة بتعامل الإدارة مع حادث سير على دوار الشعب باتجاه الدوار الثامن نتج عنه حالة وفاة، وتم تعليل سبب الحادث بعدم أخذ احتياطات السلامة المرورية.
كذلك تم التعامل مع حادث تصادم وقع بين صهريج محروقات ومركبة، بعد جسر المناصير باتجاه اشارات الغاز، نتج عنه انقلاب الصهريج على حرم الشارع العام بسبب تغير المسرب بشكل مفاجئ، دون اصابات.

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