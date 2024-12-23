الصفدي يلتقي الشرع في سوريا اليوم الاثنين
التاريخ
12/23/2024 2:08:16 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
يزور نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي اليوم الاثنين، العاصمة السورية دمشق.
ويلتقي الصفدي خلال زيارته إلى سوريا القائد العام للإدارة الجديدة في سوريا أحمد الشرع، وعدداً من المسؤولين السوريين.
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