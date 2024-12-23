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خمسة شهداء وعشرات الإصابات في قصف للاحتلال على مناطق بغزة

12/23/2024 2:08:15 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- استشهد خمسة فلسطينيين وأصيب العشرات، فجر اليوم الإثنين، في قصف لقوات الاحتلال الإسرائيلي، على مناطق متفرقة من قطاع غزة.
وأفادت تقارير صحفية باستشهاد فلسطينيين وإصابة 19 آخرين أحدهم بجروح خطيرة جراء قصف مسيرة للاحتلال مجموعة من الفلسطينيين في مواصي مدينة رفح، جنوب القطاع.
وأضافت أن فلسطينيين استشهدا وأصيب عدد آخر في قصف للاحتلال استهدف مركبة مدنية في منطقة المواصي غرب محافظة خان يونس .
كما استشهد فلسطيني جراء استهداف الاحتلال منزلًا لعائلة الجندي في منطقة الشعف شرق محافظة غزة.
ونفذت قوات الاحتلال عمليات نسف لبنايات سكنية في بيت لاهيا شمال قطاع غزة، تزامنا مع إطلاق نار من قبل الآليات العسكرية المتمركزة في منطقة الصفطاوي، إضافة لغارات جوية متواصلة شمال وجنوب محافظة غزة.
كما نسفت قوات الاحتلال عددًا من المنازل في مخيم جباليا شمال قطاع غزة.
وفا








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