خمسة شهداء وعشرات الإصابات في قصف للاحتلال على مناطق بغزة

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
استشهد خمسة فلسطينيين وأصيب العشرات، فجر اليوم الإثنين، في قصف
لقوات الاحتلال الإسرائيلي، على مناطق متفرقة من قطاع غزة.
وأفادت تقارير صحفية باستشهاد فلسطينيين وإصابة 19 آخرين أحدهم بجروح خطيرة جراء قصف مسيرة للاحتلال مجموعة من الفلسطينيين في مواصي مدينة رفح، جنوب القطاع.
وأضافت أن فلسطينيين استشهدا وأصيب عدد آخر في قصف للاحتلال استهدف مركبة مدنية في منطقة المواصي غرب محافظة خان يونس .
كما استشهد فلسطيني جراء استهداف الاحتلال منزلًا لعائلة الجندي في منطقة الشعف شرق محافظة غزة.
ونفذت قوات الاحتلال عمليات نسف لبنايات سكنية في بيت لاهيا شمال قطاع غزة، تزامنا مع إطلاق نار من قبل الآليات العسكرية المتمركزة في منطقة الصفطاوي، إضافة لغارات جوية متواصلة شمال وجنوب محافظة غزة.
كما نسفت قوات الاحتلال عددًا من المنازل في مخيم جباليا شمال قطاع غزة.
وفا
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