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وفاة بحادث دهس على دوار الشعب

12/23/2024 1:10:40 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أفادت إدارة السير بوقوع حادث دهس أمس الأحد في العاصمة عمان وتحديداً على دوار الشعب ، المسرب القادم من جهة الدوار الثامن ، حيث نتج عن الحادث حالة وفاة واحدة .
وعللت إدارة السير سبب الحادث في تقريرها المروري اليومي بعدم أخذ السائق لاحتياطات السلامة المرورية .








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