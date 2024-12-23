وفاة بحادث دهس على دوار الشعب
التاريخ
12/23/2024 1:10:40 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
أفادت إدارة السير بوقوع حادث دهس أمس الأحد في العاصمة عمان وتحديداً على دوار الشعب ، المسرب القادم من جهة الدوار الثامن ، حيث نتج عن الحادث حالة وفاة واحدة .
وعللت إدارة السير سبب الحادث في تقريرها المروري اليومي بعدم أخذ السائق لاحتياطات السلامة المرورية .
MENAFN23122024000208011052ID1109022486
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.