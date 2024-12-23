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الخارجية تتابع قضية اعتقال الطبيب الأردني البلوي في إسرائيل

12/23/2024 1:10:36 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أكدت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين متابعتها لقضية اعتقال سلطات الاحتلال الإسرائيلي للطبيب الأردني عبدالله سلامة أبو ملال البلوي، خلال توجهه في حملة إغاثية طبية الى قطاع غزة.
وقال الناطق باسم وزارة الخارجية وشؤون المغتربين السفير سفيان القضاة ردا على استفسارات "الوكيل الإخباري"، إن الوزارة ومن خلال السفارة الأردنية في تل أبيب تبذل جهود كبيرة للإفراج عن الطبيب وإعادته إلى أرض الوطن في أسرع وقت.
وأضاف أن الوزارة على تواصل مع عائلة الطبيب لإبلاغها بأي تطورات في قضيته.
وكانت اعتقلت سلطات الاحتلال الطبيب البلوي الخميس الماضي دون أن تدلي بأي معلومات حول سبب الاعتقال رغم أنه شارك في وقت سابق ضمن الحملة الإغاثية ولم يواجه أي مشاكل.

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