عاجل 83 ألف طالب يتقدمون لتكميلية التوجيهي الخميس منهم 12 ألف لغايات رفع المعدل

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
قالت الأمين العام في وزارة التربية
والتعليم الدكتورة سحر الشخاترة بأن الدورة التكميلية لامتحان التوجيهي ستبدأ الخميس القادم 26 / 12 / 2024، وتستمر حتى الاثنين الموافق 13 / 1 / 2025 .
وبينت عبر "برنامج الوكيل" الذي يبث على "راديو هلا" بأن عدد الطلبة المتقدمين للامتحان التكميلي للعام 2024 نحو 83 ألفاً و 217 طالباً وطالبة ، حيث يتقدم 70 ألفاً و 859 بسبب عدم استكمال متطلبات النجاح ، فيما يتقدم للامتحان 12 ألف و 358 لغايات رفع المعدل .
كما أكدت الشخاترة بأن عدد القاعات المجهزة لهذه الدورة من الامتحان التكميلي بلغ 837 قاعة ، موزعة في 384 مركز امتحاني في جميع محافظات المملكة .
وأشارت إلى أن 57 مشترك من مراكز الإصلاح والتأهيل الأردنية يتقدمون للامتحان التكميلي للثانوية العامة ، حيث تتواجد 9 قاعات امتحان للثانوية العامة في مراكز الإصلاح والتأهيل لخدمة المتقدمين لامتحان الثانوية العامة في مراكز الإصلاح والتأهيل .
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