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عاجل 83 ألف طالب يتقدمون لتكميلية التوجيهي الخميس منهم 12 ألف لغايات رفع المعدل

12/23/2024 1:10:35 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- قالت الأمين العام في وزارة التربية والتعليم الدكتورة سحر الشخاترة بأن الدورة التكميلية لامتحان التوجيهي ستبدأ الخميس القادم 26 / 12 / 2024، وتستمر حتى الاثنين الموافق 13 / 1 / 2025 .
وبينت عبر "برنامج الوكيل" الذي يبث على "راديو هلا" بأن عدد الطلبة المتقدمين للامتحان التكميلي للعام 2024 نحو 83 ألفاً و 217 طالباً وطالبة ، حيث يتقدم 70 ألفاً و 859 بسبب عدم استكمال متطلبات النجاح ، فيما يتقدم للامتحان 12 ألف و 358 لغايات رفع المعدل .
كما أكدت الشخاترة بأن عدد القاعات المجهزة لهذه الدورة من الامتحان التكميلي بلغ 837 قاعة ، موزعة في 384 مركز امتحاني في جميع محافظات المملكة .
وأشارت إلى أن 57 مشترك من مراكز الإصلاح والتأهيل الأردنية يتقدمون للامتحان التكميلي للثانوية العامة ، حيث تتواجد 9 قاعات امتحان للثانوية العامة في مراكز الإصلاح والتأهيل لخدمة المتقدمين لامتحان الثانوية العامة في مراكز الإصلاح والتأهيل .








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