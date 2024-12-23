وفاة 5 أطباء أردنيين.. ونقابة الاطباء تنعاهم

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
نعت نقابة الأطباء خمسة أطباء اردنيين الذين انتقلوا إلى رحمة الله تعالى خلال الأيام الماضية.
والأطباء الراحلون وفقا للنعي المنشور عبر الصفحة الرسمية للنقابة على "فيسبوك" : الدكتور غازي محمد العوران ، والدكتور محمود محمد حسين خالد، والدكتور هشام محمد الظاهر ، والدكتورة اوكسانا الطويل ، والدكتور عبدالكريم ساري الخشاشنة
كما نعى مجلس نقابة الأطباء عددا من ذوي الهيئة العامة.
MENAFN23122024000208011052ID1109022381
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.