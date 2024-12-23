Monday, 23 December 2024 06:58 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


وفاة 5 أطباء أردنيين.. ونقابة الاطباء تنعاهم

12/23/2024 12:07:45 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- نعت نقابة الأطباء خمسة أطباء اردنيين الذين انتقلوا إلى رحمة الله تعالى خلال الأيام الماضية.
والأطباء الراحلون وفقا للنعي المنشور عبر الصفحة الرسمية للنقابة على "فيسبوك" : الدكتور غازي محمد العوران ، والدكتور محمود محمد حسين خالد، والدكتور هشام محمد الظاهر ، والدكتورة اوكسانا الطويل ، والدكتور عبدالكريم ساري الخشاشنة
كما نعى مجلس نقابة الأطباء عددا من ذوي الهيئة العامة.

MENAFN23122024000208011052ID1109022381

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث