((تمكين)) يدعم 120 وظيفة نوعية في شركة ARRAY

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الاثنين ٢٣ ديسمبر ٢٠٢٤ - 02:00

أعلن‭ ‬صندوق‭ ‬العمل‭ ‬‮«‬تمكين‮»‬‭ ‬دعم‭ ‬شركة ARRAY ‭ ‬وهي‭ ‬إحدى‭ ‬الشركات‭ ‬الرائدة‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬الذكاء‭ ‬الاصطناعي‭ ‬والحلول‭ ‬السحابية‭ ‬الرقمية،‭ ‬والتي‭ ‬تعتبر‭ ‬إحدى‭ ‬الشركات‭ ‬التابعة‭ ‬لمحفظة‭ ‬شركة‭ ‬ممتلكات‭ ‬البحرين‭ ‬القابضة،‭ ‬صندوق‭ ‬الثروة‭ ‬السيادي‭ ‬لمملكة‭ ‬البحرين‭. ‬وسيدعم‭ ‬تمكين‭ ‬الشركة‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬البرامج‭ ‬المتعددة‭ ‬والمتمثلة‭ ‬في‭ ‬دعم‭ ‬التوظيف‭ ‬ودعم‭ ‬التدريب‭ ‬ودعم‭ ‬المؤسسات‭.‬

ويأتي‭ ‬دعم‭ ‬شركة‭ ‬ ARRAY ‭ ‬تماشياً‭ ‬مع‭ ‬أولويات‭ ‬تمكين‭ ‬الاستراتيجيّة‭ ‬لعام‭ ‬2024‭ ‬المرتكزة‭ ‬على‭ ‬ثلاثة‭ ‬محاور‭ ‬رئيسيّة،‭ ‬وهي‭ ‬رفع‭ ‬معدل‭ ‬إدماج‭ ‬البحرينيين‭ ‬في‭ ‬سوق‭ ‬العمل‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬خلق‭ ‬فرص‭ ‬نوعيّة‭ ‬للتوظيف،‭ ‬ولا‭ ‬سيما‭ ‬للداخلين‭ ‬الجدد،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬التوسّع‭ ‬في‭ ‬دعم‭ ‬التطوّر‭ ‬الوظيفي‭ ‬للبحرينيين‭ ‬العاملين‭ ‬في‭ ‬القطاع‭ ‬الخاص،‭ ‬وتنمية‭ ‬القطاع‭ ‬الخاص‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬دعم‭ ‬المؤسسات‭ ‬ورفع‭ ‬الإنتاجية‭ ‬وتوظيف‭ ‬التكنولوجيا،‭ ‬مما‭ ‬يسهم‭ ‬في‭ ‬تعزيز‭ ‬الأثر‭ ‬الاقتصادي‭ ‬والنمو‭ ‬المستدام‭.‬

وبهذه‭ ‬المناسبة،‭ ‬صرحت‭ ‬مها‭ ‬عبدالحميد‭ ‬مفيز‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬لصندوق‭ ‬العمل‭ ‬‮«‬تمكين‮»‬‭ ‬قائلة‭: ‬‮«‬ستوفر‭ ‬شركة‭ ‬ ARRAY ‭ ‬120‭ ‬وظيفة‭ ‬نوعية‭ ‬للكفاءات‭ ‬المحلية‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬تقنية‭ ‬المعلومات‭ ‬والاتصالات،‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬دورات‭ ‬تدريبية‭ ‬مستمرة‭ ‬لصقل‭ ‬مهاراتهم‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬المجال،‭ ‬الأمر‭ ‬الذي‭ ‬يصب‭ ‬في‭ ‬تلبية‭ ‬أهدافنا‭ ‬الرئيسية‭ ‬والمتمثلة‭ ‬في‭ ‬جعل‭ ‬المواطن‭ ‬البحريني‭ ‬الخيار‭ ‬الأمثل‭ ‬للتوظيف‭ ‬في‭ ‬القطاع‭ ‬الخاص،‭ ‬وتزويدهم‭ ‬بالمهارات‭ ‬الأكثر‭ ‬طلباً‭ ‬لزيادة‭ ‬تنافسيتهم‭ ‬في‭ ‬سوق‭ ‬العمل‮»‬‭. ‬وأضافت‭: ‬‮«‬يأتي‭ ‬هذا‭ ‬الدعم‭ ‬تماشياً‭ ‬مع‭ ‬أهداف‭ ‬الخطة‭ ‬الوطنية‭ ‬لسوق‭ ‬العمل‭ (‬2023‭ - ‬2026‭)‬،‭ ‬والتي‭ ‬تتضمن‭ ‬إكساب‭ ‬الكوادر‭ ‬الوطنية‭ ‬مختلف‭ ‬المهارات‭ ‬التي‭ ‬يتطلبها‭ ‬السوق‭ ‬لتحقيق‭ ‬الأهداف‭ ‬التنموية‭ ‬المنشودة‮»‬‭.‬

من‭ ‬جهته‭ ‬صرح‭ ‬علاء‭ ‬سعيد‭ ‬المؤسس‭ ‬والرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬لشركة ARRAY ‭ ‬حول‭ ‬هذا‭ ‬الدعم‭ ‬قائلاً‭: ‬‮«‬تلتزم‭ ‬شركة‭ ‬ ARRAY ‭ ‬ببناء‭ ‬حلول‭ ‬رقمية‭ ‬متطورة‭ ‬لعملائها‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬كما‭ ‬ستوفر‭ ‬1000‭ ‬فرصة‭ ‬عمل‭ ‬نوعية‭ ‬للكفاءات‭ ‬المحلية‭ ‬في‭ ‬السنوات‭ ‬القادمة‭. ‬نفخر‭ ‬بشراكتنا‭ ‬مع‭ ‬تمكين‭ ‬في‭ ‬دعم‭ ‬توظيف‭ ‬120‭ ‬موظفاً‭ ‬بحرينياً‭ ‬كدفعة‭ ‬أولى‭. ‬كما‭ ‬نفخر‭ ‬بوجود‭ ‬فريق‭ ‬عمل‭ ‬ذي‭ ‬كفاءة‭ ‬عالية‭ ‬يمكننا‭ ‬من‭ ‬تحقيق‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬التقدم‭ ‬والإنتاجية‭. ‬وبسبب‭ ‬الطلب‭ ‬المتزايد‭ ‬على‭ ‬خدماتنا‭ ‬المقدمة‭ ‬في‭ ‬هندسة‭ ‬البرمجيات‭ ‬والذكاء‭ ‬الاصطناعي‭ ‬استطاعت‭ ‬المؤسسة‭ ‬التطور‭ ‬والنمو‮»‬‭. ‬وأضاف‭: ‬‮«‬من‭ ‬خلال‭ ‬الشراكة‭ ‬مع‭ ‬تمكين،‭ ‬سنتمكن‭ ‬من‭ ‬تسريع‭ ‬وتيرة‭ ‬النمو‭ ‬وترك‭ ‬الأثر‭ ‬الإيجابي‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬الاستفادة‭ ‬من‭ ‬برامج‭ ‬دعم‭ ‬التطور‭ ‬الوظيفي‭ ‬للكفاءات‭ ‬المحلية‮»‬‭.‬

يذكر‭ ‬أن‭ ‬شركة‭ ‬ Array ‭ ‬هي‭ ‬إحدى‭ ‬الشركات‭ ‬المتخصصة‭ ‬في‭ ‬تطوير‭ ‬البرمجيات‭ ‬والتكنولوجيا‭. ‬وتقدم‭ ‬مجموعة‭ ‬من‭ ‬الحلول‭ ‬والخدمات‭ ‬في‭ ‬مجالات‭ ‬متعددة‭ ‬مثل‭ ‬الذكاء‭ ‬الاصطناعي‭ ‬وتحليلات‭ ‬البيانات‭ ‬وتطوير‭ ‬التطبيقات‭ ‬والحوسبة‭ ‬السحابية‭ ‬والخدمات‭ ‬المهنية‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬تكنولوجيا‭ ‬المعلومات‭.‬

ويوفر‭ (‬تمكين‭) ‬حزمة‭ ‬من‭ ‬البرامج‭ ‬الهادفة‭ ‬إلى‭ ‬دعم‭ ‬التوظيف‭ ‬والتطور‭ ‬الوظيفي‭ ‬للكوادر‭ ‬الوطنية‭ ‬بهدف‭ ‬جعل‭ ‬المواطن‭ ‬البحريني‭ ‬الخيار‭ ‬الأمثل‭ ‬للتوظيف‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬برامج‭ ‬دعم‭ ‬المؤسسات‭ ‬المتعددة‭ ‬وتعزيز‭ ‬القطاع‭ ‬الخاص‭ ‬ليكون‭ ‬المحرك‭ ‬الرئيسي‭ ‬للنمو‭ ‬الاقتصادي‭ ‬في‭ ‬المملكة‭.‬