((تمكين)) يدعم 120 وظيفة نوعية في شركة ARRAY

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الاثنين ٢٣ ديسمبر ٢٠٢٤ - 02:00
أعلن صندوق العمل «تمكين» دعم شركة ARRAY وهي إحدى الشركات الرائدة في مجال الذكاء الاصطناعي والحلول السحابية الرقمية، والتي تعتبر إحدى الشركات التابعة لمحفظة شركة ممتلكات البحرين القابضة، صندوق الثروة السيادي لمملكة البحرين. وسيدعم تمكين الشركة من خلال البرامج المتعددة والمتمثلة في دعم التوظيف ودعم التدريب ودعم المؤسسات.
ويأتي دعم شركة ARRAY تماشياً مع أولويات تمكين الاستراتيجيّة لعام 2024 المرتكزة على ثلاثة محاور رئيسيّة، وهي رفع معدل إدماج البحرينيين في سوق العمل من خلال خلق فرص نوعيّة للتوظيف، ولا سيما للداخلين الجدد، بالإضافة إلى التوسّع في دعم التطوّر الوظيفي للبحرينيين العاملين في القطاع الخاص، وتنمية القطاع الخاص من خلال دعم المؤسسات ورفع الإنتاجية وتوظيف التكنولوجيا، مما يسهم في تعزيز الأثر الاقتصادي والنمو المستدام.
وبهذه المناسبة، صرحت مها عبدالحميد مفيز الرئيس التنفيذي لصندوق العمل «تمكين» قائلة: «ستوفر شركة ARRAY 120 وظيفة نوعية للكفاءات المحلية في قطاع تقنية المعلومات والاتصالات، إلى جانب دورات تدريبية مستمرة لصقل مهاراتهم في هذا المجال، الأمر الذي يصب في تلبية أهدافنا الرئيسية والمتمثلة في جعل المواطن البحريني الخيار الأمثل للتوظيف في القطاع الخاص، وتزويدهم بالمهارات الأكثر طلباً لزيادة تنافسيتهم في سوق العمل». وأضافت: «يأتي هذا الدعم تماشياً مع أهداف الخطة الوطنية لسوق العمل (2023 - 2026)، والتي تتضمن إكساب الكوادر الوطنية مختلف المهارات التي يتطلبها السوق لتحقيق الأهداف التنموية المنشودة».
من جهته صرح علاء سعيد المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة ARRAY حول هذا الدعم قائلاً: «تلتزم شركة ARRAY ببناء حلول رقمية متطورة لعملائها في مملكة البحرين، كما ستوفر 1000 فرصة عمل نوعية للكفاءات المحلية في السنوات القادمة. نفخر بشراكتنا مع تمكين في دعم توظيف 120 موظفاً بحرينياً كدفعة أولى. كما نفخر بوجود فريق عمل ذي كفاءة عالية يمكننا من تحقيق المزيد من التقدم والإنتاجية. وبسبب الطلب المتزايد على خدماتنا المقدمة في هندسة البرمجيات والذكاء الاصطناعي استطاعت المؤسسة التطور والنمو». وأضاف: «من خلال الشراكة مع تمكين، سنتمكن من تسريع وتيرة النمو وترك الأثر الإيجابي من خلال الاستفادة من برامج دعم التطور الوظيفي للكفاءات المحلية».
يذكر أن شركة Array هي إحدى الشركات المتخصصة في تطوير البرمجيات والتكنولوجيا. وتقدم مجموعة من الحلول والخدمات في مجالات متعددة مثل الذكاء الاصطناعي وتحليلات البيانات وتطوير التطبيقات والحوسبة السحابية والخدمات المهنية في مجال تكنولوجيا المعلومات.
ويوفر (تمكين) حزمة من البرامج الهادفة إلى دعم التوظيف والتطور الوظيفي للكوادر الوطنية بهدف جعل المواطن البحريني الخيار الأمثل للتوظيف إلى جانب برامج دعم المؤسسات المتعددة وتعزيز القطاع الخاص ليكون المحرك الرئيسي للنمو الاقتصادي في المملكة.
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