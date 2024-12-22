وفاة الفنان الأردني القدير هشام يانس

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
توفي اليوم الأحد، الفنان
الأردني القدير هشام يانس.
وهشام يانس من مواليد 21 مايو 1946، وهو ممثل
وكاتب ولد في يافا بفلسطين.
تخرج من كلية الحقوق في مصر، وأنهى دراسة الماجستير في العلوم السياسية عام 2007 من الجامعة الأردنية وقدم بحثا بعنوان " تقييم معاهدة
السلام الأردنية الإسرائيلية".
اشتهر بتقليد الشخصيات العامة وخاصة الفنانين ورؤساء الدول والشخصيات العامة.
عمل في التأليف الدرامي والتمثيل الاذاعي والمسرحي، وعيّن مخرجاً ومنتجاً في الإذاعة الأردنية، ثم انتقل للعمل في هيئة الإذاعة البريطانية .
كتب ما لا يقل عن 82 مسلسلا تلفزيونيا و15 مسرحية سياسية، أشهرها ((نظام عالمي جديد)) بالإشتراك مع أمل الدباس ونبيل صوالحه، ومسرحيات : ((مؤتمر قمة عرب))))، ((السلام يا سلام))، ((التطبيع))، ((أهلا حكومة))، ((الحصار اللي صار))، ((الصدمة))، ((صدام))، و((أكوي)).
انتقل للعمل في امارة ابوظبي ودولة قطر ، قبل ان يعود ويستقر في عمان وتفرغ لمهنة الكتابة، وكتب العشرات من المسلسلات الاذاعية والتلفزيونية من اهمها : تل الفخار، النشامى يا بحر، الكنز، الظاهر بيبرس، وغيرها.
في الثمانينات قدم المسلسل التعليمي (المناهل) الذي حقق شهرة عربية واسعة.
قدم عددًا من الأغاني لبعض المطربين الأردنيين والعرب مثل: أم كلثوم، محمد عبدالوهاب، فريد الأطرش، صباح، سميرة توفيق، محرم فؤاد، سلوى، توفيق النمري، إسماعيل خضر، وديع الصافي، شادية، ناظم الغزالي، صباح فخري، محمد عبده، وغيرهم.
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