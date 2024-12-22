المستشفى الميداني الأردني نابلس/5 يباشر تقديم خدماته الطبية والعل

MENAFN - Khaberni) خبرني - باشرت طواقم المستشفى الميداني الأردني نابلس/5، الأحد، استقبال المرضى في مدينة نابلس لتقديم خدمات طبية وعلاجية شاملة تهدف إلى التخفيف من معاناة الأهل في الضفة الغربية.





وأكد قائد قوة المستشفى أن هذه المبادرة تأتي ضمن الرسالة الإنسانية والطبية السامية التي تحملها المملكة الأردنية الهاشمية تجاه الشعب الفلسطيني، مشيراً إلى التزام الطواقم الطبية بتقديم أفضل الخدمات في ظل الظروف الحالية.





واستقبل المستشفى خلال يومه الأول 899 حالة طبية، شملت عمليات صغرى، متابعة أمراض مزمنة، فحوصات مخبرية، وحالات طارئة باطنية، وذلك من خلال عيادات متخصصة ومجهزة بمختلف التخصصات، بما يضمن تلبية احتياجات المرضى بكفاءة عالية.





ويحتوي المستشفى على عيادات متخصصة تشمل طب الأطفال، النسائية، الباطنية، الجراحة، العظام، الجلدية، العيون، الأذن والأنف والحنجرة، الأسنان، والطب العام. كما يضم غرفتي عمليات كبرى، غرفة عمليات صغرى، غرفتي عناية حثيثة، مختبراً للأشعة والتعقيم، وصيدلية، لتوفير خدمات طبية شاملة تلبي احتياجات المراجعين.





ويضم المستشفى فريقاً طبياً متميزاً من أطباء وممرضين ذوي كفاءة عالية وخبرة واسعة، إضافة إلى كوادر متخصصة في المهن الطبية المساندة، مما يضمن تقديم خدمات طبية متكاملة وفق أعلى المعايير.





وأعرب الأهالي عن شكرهم وتقديرهم للمملكة الأردنية الهاشمية، بقيادة جلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين، على دعمها المستمر ومواقفها المشرفة تجاه الشعب الفلسطيني.