تفاصيل دفن وعزاء الشاب إياد سمارة الزعبي

(MENAFN
- Khaberni) خبرني -أعلنت عائلة الشاب إياد خالد سمارة الزعبي عن وصول جثمانه غدا الإثنين من لبنان، الذي قتل على يد شخصين وضعا السم في طعامه، أثناء تواجدهم في بيروت.
وسيوارى جثمانه الثرى عقب أداء صلاة الجنازة في مسجد أهل القرآن عصرًا، وتقبل التعازي في ديوان
آل سمارة/بجانب المسجد/ لمدة ثلاثة أيام.
وأعلن الأمن العام في وقت سابق ان التحقيقات في اختفاء المواطن اياد خالد سمارة قادت لتعرّضه للقتل في الجمهورية اللبنانية بعد استدراجه إلى هناك من قبل شخصين أردنيين لخلاف مالي بينهم .
وأُلقي القبض على الشخصين المشتبه بهما واعترفا بارتكاب الجريمة بوضع مادة سامة داخل طعام المغدور أثناء وجودهم في الجمهورية اللبنانية وترك الجثة والعودة للمملكة .
وأكّد الناطق الإعلامي أنّه جرى تحويل القضية والمشتبه بهما إلى المدعي العام للجنايات الكبرى والذي قرّر توقيفهما داخل أحد مراكز الإصلاح والتأهيل عن تهمة القتل العمد والتدخل بالقتل، كما قرر توقيف شخص ثالث لعلمه بتخطيطهما للقتل.
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