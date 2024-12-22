تفاصيل دفن وعزاء الشاب إياد سمارة الزعبي

MENAFN - Khaberni) خبرني -أعلنت عائلة الشاب إياد خالد سمارة الزعبي عن وصول جثمانه غدا الإثنين من لبنان، الذي قتل على يد شخصين وضعا السم في طعامه، أثناء تواجدهم في بيروت.





وسيوارى جثمانه الثرى عقب أداء صلاة الجنازة في مسجد أهل القرآن عصرًا، وتقبل التعازي في ديوان

آل سمارة/بجانب المسجد/ لمدة ثلاثة أيام.





وأعلن الأمن العام في وقت سابق ان التحقيقات في اختفاء المواطن اياد خالد سمارة قادت لتعرّضه للقتل في الجمهورية اللبنانية بعد استدراجه إلى هناك من قبل شخصين أردنيين لخلاف مالي بينهم .

وأُلقي القبض على الشخصين المشتبه بهما واعترفا بارتكاب الجريمة بوضع مادة سامة داخل طعام المغدور أثناء وجودهم في الجمهورية اللبنانية وترك الجثة والعودة للمملكة .



وأكّد الناطق الإعلامي أنّه جرى تحويل القضية والمشتبه بهما إلى المدعي العام للجنايات الكبرى والذي قرّر توقيفهما داخل أحد مراكز الإصلاح والتأهيل عن تهمة القتل العمد والتدخل بالقتل، كما قرر توقيف شخص ثالث لعلمه بتخطيطهما للقتل.

