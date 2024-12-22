((الكهرباء)): لا علاقة للشركة القابضة بالدعم الحكومي للكهرباء والماء

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

ولفتت‭ ‬الوزارة،‭ ‬في‭ ‬ردّها‭ ‬على‭ ‬السؤال‭ ‬المقدّم‭ ‬من‭ ‬إيمان‭ ‬حسن‭ ‬شويطر‭ ‬عضو‭ ‬مجلس‭ ‬النوّاب‭ ‬إلى‭ ‬أنّ‭ ‬هيئة‭ ‬الكهرباء‭ ‬والماء‭ ‬أنشأت‭ ‬شركة‭ ‬قابضة‭ ‬تحت‭ ‬مسمى‭ ‬الشركة‭ ‬الوطنية‭ ‬للكهرباء‭ ‬والماء‭ ‬القابضة؛‭ ‬بهدف‭ ‬تملك‭ ‬أو‭ ‬المشاركة‭ ‬في‭ ‬تملك‭ ‬الاستثمارات‭ ‬والشركات‭ ‬التي‭ ‬تعمل‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬الكهرباء‭ ‬والماء‭ ‬أو‭ ‬المجالات‭ ‬الأخرى‭ ‬ذات‭ ‬الصلة،‭ ‬ومن‭ ‬ثم‭ ‬فإنه‭ ‬لا‭ ‬علاقة‭ ‬مباشرة‭ ‬للشركة‭ ‬بالخدمات‭ ‬المقدمة‭ ‬للمواطنين،‭ ‬وليس‭ ‬لها‭ ‬تأثير‭ ‬على‭ ‬عمليات‭ ‬وخدمات‭ ‬هيئة‭ ‬الكهرباء‭ ‬والماء‭ ‬الحالية،‭ ‬كما‭ ‬أنّه‭ ‬لا‭ ‬يترتب‭ ‬على‭ ‬تأسيسها‭ ‬تأثير‭ ‬على‭ ‬الموظفين‭ ‬الحاليين‭ ‬العاملين‭ ‬في‭ ‬الهيئة‭.‬

وأكدت‭ ‬الوزارة‭ ‬أن‭ ‬لا‭ ‬علاقة‭ ‬للشركة‭ ‬القابضة‭ ‬أو‭ ‬أي‭ ‬شركة‭ ‬أخرى‭ ‬تابعة‭ ‬لها‭ ‬بموضوع‭ ‬الدعم‭ ‬الحكومي‭ ‬المقدم‭ ‬للمواطنين‭ ‬لدعم‭ ‬فاتورة‭ ‬الكهرباء‭ ‬والماء،‭ ‬إذ‭ ‬يتم‭ ‬تحديد‭ ‬الدعم‭ ‬وضوابطه‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬الحكومة‭ ‬كما‭ ‬هو‭ ‬معمول‭ ‬به‭ ‬حاليا‭.‬

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