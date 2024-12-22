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((الكهرباء)): لا علاقة للشركة القابضة بالدعم الحكومي للكهرباء والماء

12/22/2024 7:15:00 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) أكّدت‭ ‬وزارة‭ ‬شؤون‭ ‬الكهرباء‭ ‬والماء‭ ‬أنها‭ ‬تعمل‭ ‬على‭ ‬تنفيذ‭ ‬خطة‭ ‬استراتيجية‭ ‬شاملة‭ ‬تتضمن‭ ‬عدة‭ ‬مبادرات‭ ‬متنوعة‭ ‬لتطوير‭ ‬قطاع‭ ‬الكهرباء‭ ‬والماء‭ ‬خلال‭ ‬الفترة‭ ‬القادمة،‭ ‬مشيرةً‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬أبرز‭ ‬أهداف‭ ‬تلك‭ ‬الاستراتيجية،‭ ‬التي‭ ‬تعمل‭ ‬على‭ ‬تنفيذها‭ ‬مع‭ ‬هيئة‭ ‬الكهرباء‭ ‬والماء،‭ ‬يتمثل‭ ‬في‭ ‬تطوير‭ ‬البنية‭ ‬التحتية‭ ‬لشبكتي‭ ‬الكهرباء‭ ‬والماء،‭ ‬لضمان‭ ‬تقديم‭ ‬الخدمات‭ ‬بأفضل‭ ‬مستوى‭ ‬وجودة‭ ‬عالية،‭ ‬إضافة‭ ‬إلى‭ ‬التأكد‭ ‬من‭ ‬توفير‭ ‬احتياجات‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬من‭ ‬الكهرباء‭ ‬والماء،‭ ‬وتطوير‭ ‬جودة‭ ‬العمليات‭ ‬وخدمات‭ ‬المشتركين،‭ ‬وتنمية‭ ‬الكوادر‭ ‬واستقطاب‭ ‬أفضل‭ ‬الموارد‭ ‬البشرية‭.‬

ولفتت‭ ‬الوزارة،‭ ‬في‭ ‬ردّها‭ ‬على‭ ‬السؤال‭ ‬المقدّم‭ ‬من‭ ‬إيمان‭ ‬حسن‭ ‬شويطر‭ ‬عضو‭ ‬مجلس‭ ‬النوّاب‭ ‬إلى‭ ‬أنّ‭ ‬هيئة‭ ‬الكهرباء‭ ‬والماء‭ ‬أنشأت‭ ‬شركة‭ ‬قابضة‭ ‬تحت‭ ‬مسمى‭ ‬الشركة‭ ‬الوطنية‭ ‬للكهرباء‭ ‬والماء‭ ‬القابضة؛‭ ‬بهدف‭ ‬تملك‭ ‬أو‭ ‬المشاركة‭ ‬في‭ ‬تملك‭ ‬الاستثمارات‭ ‬والشركات‭ ‬التي‭ ‬تعمل‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬الكهرباء‭ ‬والماء‭ ‬أو‭ ‬المجالات‭ ‬الأخرى‭ ‬ذات‭ ‬الصلة،‭ ‬ومن‭ ‬ثم‭ ‬فإنه‭ ‬لا‭ ‬علاقة‭ ‬مباشرة‭ ‬للشركة‭ ‬بالخدمات‭ ‬المقدمة‭ ‬للمواطنين،‭ ‬وليس‭ ‬لها‭ ‬تأثير‭ ‬على‭ ‬عمليات‭ ‬وخدمات‭ ‬هيئة‭ ‬الكهرباء‭ ‬والماء‭ ‬الحالية،‭ ‬كما‭ ‬أنّه‭ ‬لا‭ ‬يترتب‭ ‬على‭ ‬تأسيسها‭ ‬تأثير‭ ‬على‭ ‬الموظفين‭ ‬الحاليين‭ ‬العاملين‭ ‬في‭ ‬الهيئة‭.‬

وأكدت‭ ‬الوزارة‭ ‬أن‭ ‬لا‭ ‬علاقة‭ ‬للشركة‭ ‬القابضة‭ ‬أو‭ ‬أي‭ ‬شركة‭ ‬أخرى‭ ‬تابعة‭ ‬لها‭ ‬بموضوع‭ ‬الدعم‭ ‬الحكومي‭ ‬المقدم‭ ‬للمواطنين‭ ‬لدعم‭ ‬فاتورة‭ ‬الكهرباء‭ ‬والماء،‭ ‬إذ‭ ‬يتم‭ ‬تحديد‭ ‬الدعم‭ ‬وضوابطه‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬الحكومة‭ ‬كما‭ ‬هو‭ ‬معمول‭ ‬به‭ ‬حاليا‭.‬

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