((الكهرباء)): لا علاقة للشركة القابضة بالدعم الحكومي للكهرباء والماء

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
أكّدت وزارة شؤون الكهرباء والماء أنها تعمل على تنفيذ خطة استراتيجية شاملة تتضمن عدة مبادرات متنوعة لتطوير قطاع الكهرباء والماء خلال الفترة القادمة، مشيرةً إلى أن أبرز أهداف تلك الاستراتيجية، التي تعمل على تنفيذها مع هيئة الكهرباء والماء، يتمثل في تطوير البنية التحتية لشبكتي الكهرباء والماء، لضمان تقديم الخدمات بأفضل مستوى وجودة عالية، إضافة إلى التأكد من توفير احتياجات مملكة البحرين من الكهرباء والماء، وتطوير جودة العمليات وخدمات المشتركين، وتنمية الكوادر واستقطاب أفضل الموارد البشرية.
ولفتت الوزارة، في ردّها على السؤال المقدّم من إيمان حسن شويطر عضو مجلس النوّاب إلى أنّ هيئة الكهرباء والماء أنشأت شركة قابضة تحت مسمى الشركة الوطنية للكهرباء والماء القابضة؛ بهدف تملك أو المشاركة في تملك الاستثمارات والشركات التي تعمل في مجال الكهرباء والماء أو المجالات الأخرى ذات الصلة، ومن ثم فإنه لا علاقة مباشرة للشركة بالخدمات المقدمة للمواطنين، وليس لها تأثير على عمليات وخدمات هيئة الكهرباء والماء الحالية، كما أنّه لا يترتب على تأسيسها تأثير على الموظفين الحاليين العاملين في الهيئة.
وأكدت الوزارة أن لا علاقة للشركة القابضة أو أي شركة أخرى تابعة لها بموضوع الدعم الحكومي المقدم للمواطنين لدعم فاتورة الكهرباء والماء، إذ يتم تحديد الدعم وضوابطه من قبل الحكومة كما هو معمول به حاليا.
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