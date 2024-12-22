قطر: سنوقف إمدادات الغاز المسال إلى الاتحاد الأوروبي إن فرضت الغرامات على ((قطر للطاقة))

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الاثنين ٢٣ ديسمبر ٢٠٢٤ - 02:00

حذر‭ ‬وزير‭ ‬الطاقة‭ ‬القطري‭ ‬سعد‭ ‬الكعبي‭ ‬من‭ ‬أن‭ ‬بلاده‭ ‬ستتوقف‭ ‬عن‭ ‬توريد‭ ‬الغاز‭ ‬المسال‭ ‬إلى‭ ‬الاتحاد‭ ‬الأوروبي‭ ‬إذا‭ ‬تعرضت‭ ‬شركة‭ ‬‮«‬قطر‭ ‬للطاقة‮»‬‭ ‬للغرامات‭ ‬على‭ ‬انتهاكها‭ ‬معايير‭ ‬الاستدامة‭ ‬للشركات‭.‬

وكتبت‭ ‬صحيفة‭ ‬‮«‬فاينانشال‭ ‬تايمز‮»‬‭: ‬‮«‬قال‭ ‬وزير‭ ‬الطاقة‭ ‬القطري‭ ‬سعد‭ ‬الكعبي‭ ‬إنه‭ ‬إذا‭ ‬فرضت‭ ‬أي‭ ‬دولة‭ ‬في‭ ‬الاتحاد‭ ‬الأوروبي‭ ‬غرامات‭ ‬لعدم‭ ‬الامتثال‭ ‬على‭ ‬النطاق‭ ‬المحدد‭ ‬في‭ ‬توجيه‭ ‬التحقق‭ ‬من‭ ‬الشركات،‭ ‬فإن‭ ‬الدوحة‭ ‬ستتوقف‭ ‬عن‭ ‬تصدير‭ ‬الغاز‭ ‬الطبيعي‭ ‬المسال‭ ‬إلى‭ ‬الاتحاد‮»‬‭.‬

وأشارت‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬التوجيه‭ ‬المذكور‭ ‬يلزم‭ ‬دول‭ ‬الاتحاد‭ ‬الأوروبي‭ ‬بفرض‭ ‬غرامات‭ ‬على‭ ‬الشركات‭ ‬لعدم‭ ‬امتثالها‭ ‬لمتطلبات‭ ‬الاستدامة،‭ ‬بحدّ‭ ‬لا‭ ‬يقل‭ ‬عن‭ ‬5‭% ‬من‭ ‬إجمالي‭ ‬الإيرادات‭ ‬العالمية‭ ‬السنوية‭ ‬للشركة‭.‬

وأضاف‭ ‬الوزير‭ ‬القطري‭: ‬‮«‬5‭% ‬من‭ ‬إيرادات‭ ‬‮«‬قطر‭ ‬للطاقة‮»‬‭ ‬هي‭ ‬5‭% ‬من‭ ‬إيرادات‭ ‬دولة‭ ‬قطر‭. ‬هذه‭ ‬أموال‭ ‬الشعب،‭ ‬ولذلك‭ ‬لا‭ ‬يمكنني‭ ‬أن‭ ‬أخسر‭ ‬هذا‭ ‬القدر‭ ‬من‭ ‬المال‭. ‬ولن‭ ‬يوافق‭ ‬أحد‭ ‬على‭ ‬خسارة‭ ‬هذا‭ ‬القدر‭ ‬من‭ ‬المال‭.. ‬لن‭ ‬أوافق‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬تتم‭ ‬معاقبتي‭... ‬سأتوقف‭ ‬عن‭ ‬توريد‭ ‬الغاز‭ ‬إلى‭ ‬أوروبا‮»‬‭.‬