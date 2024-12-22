الأهلي يسحق شباب بلوزداد بسداسية ويتصدر

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الاثنين ٢٣ ديسمبر ٢٠٢٤ - 02:00
القاهرة - (أ ف ب): صالح الأهلي المصري حامل اللقب جماهيره وسحق ضيفه شباب بلوزداد الجزائري 6-1 أمس الأحد في الجولة الثالثة من المجموعة الثالثة التي تصدرها في بطولة دوري أبطال إفريقيا لكرة القدم.
وبعدما تقدّم أيمن محيوس (21) لشباب بلوزداد عادل الفلسطيني وسام أبو علي (45+3) للأهلي ثم أضاف الثاني (52)، قبل أن يسجل حسين الشحات الثالث (56) ويكمل أبو علي الـ«هاتريك» (84) بتسجيل الهدف الرابع، بينما بصم الجنوب إفريقي بيرسي تاو على خامس الأهداف (86) وختم إمام عاشور (90+2) سداسية الفريق المصري.
واعتلى الأهلي الذي فرّط في التأهل لنهائي كأس القارات للأندية ومواجهة ريال مدريد الإسباني المتوّج باللقب على حساب باتشوكا المكسيكي قمة المجموعة برصيد 7 نقاط بفارق نقطتين عن أورلاندو بايرتس الجنوب إفريقي، فيما توقف رصيد شباب بلوزداد عند 3 نقاط في المركز الثالث، بفارق نقطتين عن ستاد أبيدجان العاجي متذيل المجموعة.
ومن أولى محاولات الضيوف مر عبدالرحمن مزيان من ظهير الأهلي الأيمن خالد عبدالفتاح وأرسل عرضية من الجهة اليسرى قابلها محيوس بتسديدة فشل حارس مرمى الأهلي محمد الشناوي في التعامل معها (21).
وتعرض المغربي رضا سليم لاعب الأهلي للإصابة، ما دفع المدرب السويسري مارسيل كولر إلى الدفع ببيرسي تاو (42).
وقبل الدخول إلى غرف الملابس أدرك أبو علي التعادل حين تبادل لاعبو الأهلي الكرة قبل أن يمررها الشحات بينية فشل دفاع الضيوف في إبعادها لتتهيأ أمام الفلسطيني الذي سددها في المرمى (45+3). ومن ركلة حرة مباشرة سدد أبو علي كرة ببراعة في شباك الحارس مصطفى زغبة (51). ولم تمض سوى أربع دقائق حتى أضاف الشحات الهدف الثالث حين استغل كرة مرتدة (56).
وضغط الضيوف بعد الهدف الثالث، وفي الدقيقة 77 وبعد ركلة ركنية سدد الكاميروني غاكوس مباي كرة قوية تصدى لها الشناوي ببراعة وأبعدها إلى ركنية ثانية. وأجرى كولر تغييرين بدخول كريم الدبيس وأحمد نبيل «كوكا» بدلا من الشحات والسولية. وفي الدقيقة 81 سدد عاشور كرة قوية تصدى لها زغبة بصعوبة على مرتين.
وأضاف أبو علي الهدف الرابع ليكمل ثلاثيته (هاتريك) حين استغل كرة مرتدة من الدفاع بعد تمريرة عاشور البينية وسدد كرة قوية في مرمى الحارس الجزائري (84).
وأضاف تاو الخامس بعد انطلاقة قوية من الدبيس من الجهة اليسرى ثم تمريرة أرضية سددها الجنوب إفريقي مباشرة في الشباك (86).
وشارك محمود عبدالمنعم «كهربا» بدلا من أبو علي الذي خرج وسط تحية كبيرة من الجماهير الحاضرة.
وفي الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدل الضائع أضاف عاشور الهدف السادس بعدما استقبل تمريرة عطية الله ومر من الدفاع وسدد كرة قوية في الشباك.
ويلعب الأهلي مع شباب بلوزداد مجددا بالجزائر في الجولة المقبلة، قبل أن يلاقي ستاد أبيدجان في ساحل العاج.
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