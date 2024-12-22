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الأهلي يسحق شباب بلوزداد بسداسية ويتصدر

12/22/2024 7:14:09 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الاثنين ٢٣ ديسمبر ٢٠٢٤ - 02:00

القاهرة‭ - (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬صالح‭ ‬الأهلي‭ ‬المصري‭ ‬حامل‭ ‬اللقب‭ ‬جماهيره‭ ‬وسحق‭ ‬ضيفه‭ ‬شباب‭ ‬بلوزداد‭ ‬الجزائري‭ ‬6‭-‬1‭ ‬أمس‭ ‬الأحد‭ ‬في‭ ‬الجولة‭ ‬الثالثة‭ ‬من‭ ‬المجموعة‭ ‬الثالثة‭ ‬التي‭ ‬تصدرها‭ ‬في‭ ‬بطولة‭ ‬دوري‭ ‬أبطال‭ ‬إفريقيا‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭.‬

وبعدما‭ ‬تقدّم‭ ‬أيمن‭ ‬محيوس‭ (‬21‭) ‬لشباب‭ ‬بلوزداد‭ ‬عادل‭ ‬الفلسطيني‭ ‬وسام‭ ‬أبو‭ ‬علي‭ (‬45+3‭) ‬للأهلي‭ ‬ثم‭ ‬أضاف‭ ‬الثاني‭ (‬52‭)‬،‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬يسجل‭ ‬حسين‭ ‬الشحات‭ ‬الثالث‭ (‬56‭) ‬ويكمل‭ ‬أبو‭ ‬علي‭ ‬الـ«هاتريك‮»‬‭ (‬84‭) ‬بتسجيل‭ ‬الهدف‭ ‬الرابع،‭ ‬بينما‭ ‬بصم‭ ‬الجنوب‭ ‬إفريقي‭ ‬بيرسي‭ ‬تاو‭ ‬على‭ ‬خامس‭ ‬الأهداف‭ (‬86‭) ‬وختم‭ ‬إمام‭ ‬عاشور‭ (‬90+2‭) ‬سداسية‭ ‬الفريق‭ ‬المصري‭.‬

واعتلى‭ ‬الأهلي‭ ‬الذي‭ ‬فرّط‭ ‬في‭ ‬التأهل‭ ‬لنهائي‭ ‬كأس‭ ‬القارات‭ ‬للأندية‭ ‬ومواجهة‭ ‬ريال‭ ‬مدريد‭ ‬الإسباني‭ ‬المتوّج‭ ‬باللقب‭ ‬على‭ ‬حساب‭ ‬باتشوكا‭ ‬المكسيكي‭ ‬قمة‭ ‬المجموعة‭ ‬برصيد‭ ‬7‭ ‬نقاط‭ ‬بفارق‭ ‬نقطتين‭ ‬عن‭ ‬أورلاندو‭ ‬بايرتس‭ ‬الجنوب‭ ‬إفريقي،‭ ‬فيما‭ ‬توقف‭ ‬رصيد‭ ‬شباب‭ ‬بلوزداد‭ ‬عند‭ ‬3‭ ‬نقاط‭ ‬في‭ ‬المركز‭ ‬الثالث،‭ ‬بفارق‭ ‬نقطتين‭ ‬عن‭ ‬ستاد‭ ‬أبيدجان‭ ‬العاجي‭ ‬متذيل‭ ‬المجموعة‭.‬

ومن‭ ‬أولى‭ ‬محاولات‭ ‬الضيوف‭ ‬مر‭ ‬عبدالرحمن‭ ‬مزيان‭ ‬من‭ ‬ظهير‭ ‬الأهلي‭ ‬الأيمن‭ ‬خالد‭ ‬عبدالفتاح‭ ‬وأرسل‭ ‬عرضية‭ ‬من‭ ‬الجهة‭ ‬اليسرى‭ ‬قابلها‭ ‬محيوس‭ ‬بتسديدة‭ ‬فشل‭ ‬حارس‭ ‬مرمى‭ ‬الأهلي‭ ‬محمد‭ ‬الشناوي‭ ‬في‭ ‬التعامل‭ ‬معها‭ (‬21‭).‬

وتعرض‭ ‬المغربي‭ ‬رضا‭ ‬سليم‭ ‬لاعب‭ ‬الأهلي‭ ‬للإصابة،‭ ‬ما‭ ‬دفع‭ ‬المدرب‭ ‬السويسري‭ ‬مارسيل‭ ‬كولر‭ ‬إلى‭ ‬الدفع‭ ‬ببيرسي‭ ‬تاو‭ (‬42‭).‬

وقبل‭ ‬الدخول‭ ‬إلى‭ ‬غرف‭ ‬الملابس‭ ‬أدرك‭ ‬أبو‭ ‬علي‭ ‬التعادل‭ ‬حين‭ ‬تبادل‭ ‬لاعبو‭ ‬الأهلي‭ ‬الكرة‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬يمررها‭ ‬الشحات‭ ‬بينية‭ ‬فشل‭ ‬دفاع‭ ‬الضيوف‭ ‬في‭ ‬إبعادها‭ ‬لتتهيأ‭ ‬أمام‭ ‬الفلسطيني‭ ‬الذي‭ ‬سددها‭ ‬في‭ ‬المرمى‭ (‬45+3‭). ‬ومن‭ ‬ركلة‭ ‬حرة‭ ‬مباشرة‭ ‬سدد‭ ‬أبو‭ ‬علي‭ ‬كرة‭ ‬ببراعة‭ ‬في‭ ‬شباك‭ ‬الحارس‭ ‬مصطفى‭ ‬زغبة‭ (‬51‭). ‬ولم‭ ‬تمض‭ ‬سوى‭ ‬أربع‭ ‬دقائق‭ ‬حتى‭ ‬أضاف‭ ‬الشحات‭ ‬الهدف‭ ‬الثالث‭ ‬حين‭ ‬استغل‭ ‬كرة‭ ‬مرتدة‭ (‬56‭).‬

وضغط‭ ‬الضيوف‭ ‬بعد‭ ‬الهدف‭ ‬الثالث،‭ ‬وفي‭ ‬الدقيقة‭ ‬77‭ ‬وبعد‭ ‬ركلة‭ ‬ركنية‭ ‬سدد‭ ‬الكاميروني‭ ‬غاكوس‭ ‬مباي‭ ‬كرة‭ ‬قوية‭ ‬تصدى‭ ‬لها‭ ‬الشناوي‭ ‬ببراعة‭ ‬وأبعدها‭ ‬إلى‭ ‬ركنية‭ ‬ثانية‭. ‬وأجرى‭ ‬كولر‭ ‬تغييرين‭ ‬بدخول‭ ‬كريم‭ ‬الدبيس‭ ‬وأحمد‭ ‬نبيل‭ ‬‮«‬كوكا‮»‬‭ ‬بدلا‭ ‬من‭ ‬الشحات‭ ‬والسولية‭. ‬وفي‭ ‬الدقيقة‭ ‬81‭ ‬سدد‭ ‬عاشور‭ ‬كرة‭ ‬قوية‭ ‬تصدى‭ ‬لها‭ ‬زغبة‭ ‬بصعوبة‭ ‬على‭ ‬مرتين‭.‬

وأضاف‭ ‬أبو‭ ‬علي‭ ‬الهدف‭ ‬الرابع‭ ‬ليكمل‭ ‬ثلاثيته‭ (‬هاتريك‭) ‬حين‭ ‬استغل‭ ‬كرة‭ ‬مرتدة‭ ‬من‭ ‬الدفاع‭ ‬بعد‭ ‬تمريرة‭ ‬عاشور‭ ‬البينية‭ ‬وسدد‭ ‬كرة‭ ‬قوية‭ ‬في‭ ‬مرمى‭ ‬الحارس‭ ‬الجزائري‭ (‬84‭). ‬

وأضاف‭ ‬تاو‭ ‬الخامس‭ ‬بعد‭ ‬انطلاقة‭ ‬قوية‭ ‬من‭ ‬الدبيس‭ ‬من‭ ‬الجهة‭ ‬اليسرى‭ ‬ثم‭ ‬تمريرة‭ ‬أرضية‭ ‬سددها‭ ‬الجنوب‭ ‬إفريقي‭ ‬مباشرة‭ ‬في‭ ‬الشباك‭ (‬86‭).‬

وشارك‭ ‬محمود‭ ‬عبدالمنعم‭ ‬‮«‬كهربا‮»‬‭ ‬بدلا‭ ‬من‭ ‬أبو‭ ‬علي‭ ‬الذي‭ ‬خرج‭ ‬وسط‭ ‬تحية‭ ‬كبيرة‭ ‬من‭ ‬الجماهير‭ ‬الحاضرة‭. ‬

وفي‭ ‬الدقيقة‭ ‬الثانية‭ ‬من‭ ‬الوقت‭ ‬المحتسب‭ ‬بدل‭ ‬الضائع‭ ‬أضاف‭ ‬عاشور‭ ‬الهدف‭ ‬السادس‭ ‬بعدما‭ ‬استقبل‭ ‬تمريرة‭ ‬عطية‭ ‬الله‭ ‬ومر‭ ‬من‭ ‬الدفاع‭ ‬وسدد‭ ‬كرة‭ ‬قوية‭ ‬في‭ ‬الشباك‭.‬

ويلعب‭ ‬الأهلي‭ ‬مع‭ ‬شباب‭ ‬بلوزداد‭ ‬مجددا‭ ‬بالجزائر‭ ‬في‭ ‬الجولة‭ ‬المقبلة،‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬يلاقي‭ ‬ستاد‭ ‬أبيدجان‭ ‬في‭ ‬ساحل‭ ‬العاج‭.‬

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